Hostiteľská krajina olympijských hier oslavuje. Brignoneová potvrdila účasť po dlhej pauze

    Federica Brignoneová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v talianskom stredisku v Kronplatzi.
    TASR|26. jan 2026 o 18:19
    Uplynulé preteky v Špindlerovom Mlyne vynechala.

    Lyžiarka Federica Brignoneová bude definitívne štartovať na domácich ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V pondelok to potvrdila Talianska federácia zimných športov (FISI).

    Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu z minulej sezóny sa pred týždňom vrátila do súťažného kolotoča po deväťmesačnej pauze zapríčinenej komplikovanou zlomeninou nohy.

    V obrovskom slalome v Kronplatzi obsadila konečné šieste miesto, uplynulé preteky v Špindlerovom Mlyne vynechala. Už predtým však prijala úlohu jednej zo štyroch vlajkonosičiek Talianska.

    Tridsaťpäťročná špecialistka na obrovský slalom má na konte olympijské striebro a dva bronzy. Pod piatimi kruhmi sa predstaví piatykrát v kariére, pripomenula agentúra AFP. V nominácii Talianska figuruje celkom 196 športovcov, z toho jedenásť alpských lyžiarok.

