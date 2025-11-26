Po vážnom zranení je späť na lyžiach. Brignoneová sa vrátila do tréningového procesu

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa po ôsmich mesiacoch od vážneho zranenia vrátila do tréningového procesu.
Celková víťazka Svetového pohára 2024/2025 sa v stredu prvýkrát od viacnásobnej zlomeniny v ľavej nohe opäť vrátila k tréningu na snehu.
Trojnásobná olympijská medailistka však stále nevie, či sa stihne dať dokopy do domácich ZOH v Miláne a Cortina d'Ampezzo, ktoré odštartujú 6. februára 2026.
Brignoneová absolvovala v Cervinii niekoľko zjazdov na nesúťažných lyžiach, uviedla Talianska federácia zimných športov.
„V tejto fáze je cieľom dodať jej stabilitu a sebavedomie. V nasledujúcich týždňoch bude striedať tréningy v posilňovni s ďalšími dňami na zjazdovke,“ uviedla federácia vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.
Tridsaťpäťročná lyžiarka sa zranila začiatkom apríla po páde v obrovskom slalome na národnom šampionáte. Predtým stihla vyhrať okrem veľkého aj malé glóbusy za zjazd a obrovský slalom a v super-G skončila celkovo druhá.
Na tohtoročných MS v Saalbachu bola zlatá v „obráku“ a strieborná v super-G. Celkovo počas kariéry vybojovala dva veľké krištáľové glóbusy (2020, 2025) a päť malých.