Brignoneová hlási návrat, Taliani jasajú. Mesiac pred olympiádou už trénuje s reprezentáciou

Federica Brignoneová sa približne mesiac pred štartom ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo vrátila do tréningového procesu talianskeho tímu. V nedeľu to oznámil tamojší lyžiarsky zväz (FISI).
Držiteľka veľkého glóbusu z vlaňajšej sezóny absentuje od apríla minulého roka, po páde v obrovskom slalome na národnom šampionáte utrpela viacnásobnú zlomeninu ľavej nohy.
K tréningu na snehu sa vrátila koncom novembra a o mesiac neskôr prijala nomináciu ako jedna zo štyroch talianskych vlajkonosičiek na otvárací ceremoniál domácich ZOH.
Tridsaťpäťročná Talianka má na konte olympijské striebro a dva bronzy. Ak sa stihne vrátiť do februárových hier, bude to pre ňu už piata účasť pod piatimi kruhmi.
Špecialistka na obrovský slalom by sa mohla podľa talianskych médií predstaviť vo Svetovom pohári v Kronplatzi 20. januára. Informácie priniesla agentúra AFP.