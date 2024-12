Žampa cítil, že na to má. Teší sa, aj ho štve chyba, ktorá ho obrala o míľnik kariéry

Tým pádom bolo takmer isté, že sa prebojuje do druhého kola (top 30, pozn.), čo sa mu predtým vo Svetovom pohári podarilo od roku 2022 iba raz.

"Dal som si vianočný darček a dúfam, že to tak bude pokračovať aj v novom roku," uviedol Andreas Žampa v rozhovore pre JOJ Šport.

Osemnásta priečka však nemusela byť stropom. Na poslednom medzičase mal na Thibauta Favrota (10. miesto, pozn.) náskok 37 stotín sekundy, no podobne ako v úvodnom kole spravil v spodnej časti veľkú chybu.

"Andreas išiel dve tretiny svojej jazdy výborne a je škoda, že to neudržal až do cieľa. Na strmine sa vyvaroval chýb, ale pokazil to na konci, kde nabral skoro sekundu," uviedla bývalá lyžiarka Jana Wollnerová.