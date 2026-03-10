Rexovú povzbudila jazda v slalome. S novým navádzačom chce získať medailu

Už s novým navádzačom absolvovala Alexandra Rexová svoj tretí štart na zimných paralympijských hrách (ZPH) 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V superkombinácii jej spolu s Matúšom Ďurišom tesne uniklo pódiové umiestnenie, ale druhé slalomové kolo je povzbudením pred zostávajúcimi dvoma štartmi na zjazdovke v Tofane.
Program v paraalpskom lyžovaní sa preklopil do technickejších disciplín, 20-ročná Slovenka si premiérovo odskúšala súťažne slalomovú trať.
„Kopec je ľahučký, nie sú tam žiadne radikálne zmeny, nič, kde by človek mohol zaváhať. Kopec je plynulý, je tam trochu aj strmina, ale nič v podstate také vážne. Najstrmejšia časť je cieľová, aj trať bola postavená ľahko, takže bolo potrebné do toho dupať. Nám to dobre držalo, bolo to tvrdé a pripravili to dobre,“ uviedla pre TASR Rexová.
VIDEO: Jazda Rexovej v slalome
Štvrté miesto z prvého kola a super-G v rámci superkombinácie sa napokon nepodarilo vylepšiť, ale po rýchlostnej stránke prevládala spokojnosť po slalome.
„Samozrejme, v sobotu to môže byť postavené inak. My trénujeme aj rôzne kombinácie, ktoré sú aj náročné a hrozí pri nich výpadok, ale je to niečo, čo my vieme a verím, že to tam bude v sobotu.
Určite je to povzbudenie. Je to sklamanie z hľadiska toho, že to nie je bedňa, ale zároveň je to povzbudenie do ďalších dní. Jazda bola totiž dobrá, verím, že aj tréner bude súhlasiť. My máme však z toho dobré pocity,“ zamyslela sa slovenská reprezentantka.
Pri prvých dvoch medailách na ZPH 2026 mala k dispozícii v pozícii navádzačky Sophiu Polákovú, na druhú časť programu sa tejto funkcie zhostil Matúš Ďuriš.
„S Matúšom je to vždy super. Je to dobrý lyžiar, super navádzač a máme naozaj spolu veľmi dobrý kontakt. Som rada, že tu so mnou je, preteká so mnou a obetoval pre mňa čas nielen na paralympiáde, ale aj v rámci tréningov. Verím, že mu to oplatím medailou,“ dodala Rexová.
Rovno do ostrého diania tak naskočil 21-ročný Ďuriš, pre ktorého je to premiéra na zimných paralympijských hrách: „Neviem, či som cítil tlak, ale skôr tá zodpovednosť. To však tak spolu súvisí.
Trochu som bál, že keby sa náhodou niečo stalo, tak by sa to hodilo na mňa. Po prvej jazde, ktorou bolo super-G, to už opadlo a vrátili sme sa do našich dobrých tréningových jázd. V celku to bolo super.“
Spolu s Rexovou fungujú súťažne dva roky, podmienky na zjazdovke v Tofane si z jeho pohľadu v úvodný súťažný deň pochvaľoval.
„Už sme spolu trénovali, mali sme dve-tri jazdy. Slalom držal, solili ho a trať bola fakt super pre nás, čo sme išli medzi prvými. Pri super-G boli odlišné podmienky oproti prehliadke, ale slalom bol v poriadku,“ vyjadril sa Ďuriš.