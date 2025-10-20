Vlani sa v Rakúsku tešil z víťazstva. Nórsky lyžiar bude chýbať na štarte Svetového pohára

SÖLDEN. Nórsky lyžiar Alexander Steen Olsen bude chýbať na štarte prvých pretekov Svetového pohára 2025/2026 v rakúskom Söldene. Obhajcu vlaňajšieho prvenstva v týchto pretekoch zastavilo zranené koleno.
Dvadsaťštyriročný Nór sa po víkendovom tréningu na ľadovci Rettenbach sťažoval na bolesti a v pondelok odcestoval domov do Osla. Nórska lyžiarska asociácia to oznámila na svojej webovej stránke.
„Je frustrujúce, že po minuloročnom víťazstve teraz vynechám úvodné preteky. Moje koleno nefunguje a po konzultácii s lekárskym tímom cestujem domov na ďalšie vyšetrenia a liečbu,“ uviedol Olsen.