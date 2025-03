Olympiáda je veľkou motiváciou. Žampa nechce ďalšiu sezónu začať tak, ako túto skončil

Pred obrovským slalomom v nórskom Hafjelli verili, že aj s vysokým štartovým číslom môžu zabojovať o postup do druhého kola. Podmienky na trati boli veľmi dobré, ale napriek tomu skončili Slováci v poli porazených.

"Niektoré časti boli fajn, ale niekde som urobil chyby, hodilo ma to mimo a určite to nebol výkon, aký som chcel podať," uviedol.

Jeho strata na víťaza prvého kola Loica Meillarda bola viac ako štyri sekundy. Andreas stratil o niečo menej (3,29 s, pozn.), no takisto nebol spokojný.

"Mrzí ma to, pretože trať bola vo veľmi dobrom stave a dalo sa to atakovať aj s mojim štartovým číslom. Vrchná časť bola fajn, ale v spodnej som išiel príliš rovno, prišli chyby a stratil som rýchlosť," povedal Adam Žampa.

Je to pre mňa veľká motivácia a urobím všetko preto, aby som čo najčastejšie bol v druhom kole, pretože si myslím, že tam patrím," dodal.

Sezónu 2024/2025 nebudú Žampovci považovať za úspešnú, keďže dokopy sa im vo Svetovom pohári iba raz podarilo dostať do druhého kola. Andreas skončil 18. v Alta Badii, pričom mal v týchto pretekov aj na viac.

Rovnako motivovaný je pred olympijskou sezónou aj Adam Žampa.

"Určite chcem ešte v tejto sezóne čo najviac testovať materiál, a tak ako, som túto sezónu ukončil, by som nechcel ďalšiu začať. Je to motivácia do olympijskej sezóny, aby som napravil tieto chyby," povedal starší z bratskej dvojice.