Slováci uspeli v kvalifikácii, na MS v lukostreľbe sa v úvodnom kole predstavia traja

KWANGDŽU.Trojica slovenských reprezentantov sa kvalifikovala do vyraďovacej fázy v olympijskom luku na MS v terčovej lukostreľbe v Kwangdžu v Kórejskej republike.
V 1. kole sa predstavia Denisa Baránková, Elena Bendíková a Ondrej Franců. Slovenský ženský tím sa nekvalifikoval medzi 24 najlepších družstiev. Informoval o tom Slovenský lukostrelecký zväz.
Utorkové kolo pre nasadzovanie prebehlo v nepríjemne sychravom počasí. Dvadsaťštyriročná dvojnásobná olympionička Baránková (NŠC/Lukostrelecký klub Bratislava) postúpila do 1. kola zo 63. miesta, keď sa prezentovala 638 bodmi (320+318).
Bendíková (Liptovský školský lukostrelecký klub Liptovský Mikuláš) so 627 bodmi (310+317) figuruje na 83. priečke vo výsledkovej listine.
Franců (Lukostrelecký klub Bratislava) obsadil posledné postupové 104. miesto spomedzi 154 kandidátov, keď dosiahol 639 bodov (320+319).
Do eliminačnej časti sa neprebojovala Kristína Drusková (NŠC/Reflex Žilina), keď obsadila 116. miesto s 571 bodmi (290+281). Takisto ani Daniel Medveczký (NŠC/Lukostrelecký klub Bratislava), ktorý sa s výkonom 634 bodov (319+315) umiestnil na 114. priečke.
V tímovej súťaži žien sa trio Baránková, Bendíková a Drusková neprebojovalo medzi 24 kvalifikovaných tímov, skončilo na 27. pozícii so súčtom 1836 bodov. Na Poľky, ktoré sa kvalifikovali z posledného postupového miesta, stratili slovenské reprezentantky 31 bodov.
Franců a Baránková ako najlepší Slováci svojich kategórií v olympijskom luku sa so súčtom 1277 bodov nekvalifikovali medzi 24 najlepších v mixe, spomedzi 43 dvojíc im patrí 35. priečka.
Zlatá medailistka z augustových Svetových hier v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe Baránková bude v 1. kole vyraďovacej fázy vo štvrtok o 2.15 h SELČ čeliť Britke Megan Haversovej, ktorá sa kvalifikovala na 50. mieste.
V rovnakom čase sa Bendíková predstaví v 1. kole proti 30. nasadenej Ankite Bhakatovej z Indie. Franců v 1. kole v stredu o 2.15 h SELČ vyzve deviatku nasadenia, Japonca Junju Nakanišiho.