Na ME mieri aj početná slovenská výprava. Jediným mojím súperom je hlava, vraví Bošanský

Baránková a vekom ešte stále junior Medveczky, budú spolu s Bošanským papierovo najväčšími slovenskými nádejami.

Štyridsaťosemročný svetový rekordér v hale na 25 m Bošanský i juniorský vicemajster sveta v terénnej lukostreľbe majú pred sebou iba druhý štart.

"Zmenil som trénera, vyzerá to dobre, mám viac sebavedomia. Konkurenciu nepoznám, nezaujíma ma to, idem strieľať za seba. Jediným mojim súperom je moja hlava. Chcel by som získať medailu," uviedol Bošanský.

VIDEO: Baránková, Bošanský a Medveczky pred ME v lukostreľbe 2025