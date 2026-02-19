Historický úspech slovenskej dvojice. Na halových majstrovstvách získala bronz

Adela Tollarovičová a Oliver Soták na ME.
Adela Tollarovičová a Oliver Soták na ME. (Autor: Facebook/X 10 Academy Košice)
Je to historicky tretia medaila pre Slovensko na halovom kontinentálnom šampionáte.

Slovenskí reprezentanti Adela Tollarovičová a Oliver Soták získali na ME v halovej lukostreľbe v bulharskom Plovdive bronzovú medailu v olympijskom luku v novej súťaži dvojčlenných miešaných družstiev vo vekovej kategórii U21.

Minulý rok v tureckom Samsune obsadil Jozef Bošanský druhé miesto v kladkovom luku mužov a Denisa Hurban Baránková, Elena Bendíková a Kristína Drusková takisto vybojovali striebro v súťaži ženských tímov v olympijskom luku.

Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského lukostreleckého zväzu.

