Orihelová končí na MS v lukostreľbe v 1. kole, porazila ju súperka z Taiwanu

TASR|8. sep 2025 o 08:22
Súťažila v kladkovom luku.

KWANG-DŽU. Slovenská lukostrelkyňa Lívia Orihelová ukončila svoje pôsobenie v individuálnej súťaži kladkového luku v kórejskom Kwang-džu už v 1. kole.

Nad jej sily bola Čchen I-süan z Taiwanu, ktorá zvíťazila 148:136.

Orihelová vstúpila do vyraďovacej časti z 88. pozície, ktorú získala v kole pre nasadzovanie. Jej súperka mala nasadenie číslo 25, potvrdila tak úlohu favoritky.

Od utorka budú na podujatí v akcii slovenskí reprezentanti v olympijskom luku.

V kole pre nasadzovanie nastúpia Denisa Baránková, Elena Bendíková, Kristína Drusková, Ondrej Franců a Daniel Medveczký. Slovenky obsadia aj súťaž tímov.

