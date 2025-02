Smútok vymenila radosť z medaily. Slovák sa predstaví aj na prestížnej súťaži v USA

Boli to tri štvrté miesta. Verím, že na týchto výsledkoch budeme stavať a posúvať slovenskú lukostreľbu ďalej," zhodnotil.

"Bol to pre Slovensko najúspešnejší halový šampionát. Okrem dvoch strieborných medailí sme dosiahli ďalšie takmer medailové výsledky.

"Možno som mal natrénované na zlato. Najskôr som bol sklamaný, mám ale medailu, s odstupom času som spokojný. Nebudem dlho oddychovať.

Už v sobotu letím do USA, kde budem štartovať na najprestížnejšej svetovej lukostreleckej súťaži The Vegas Shoot. Na štarte býva päť až sedem tisíc lukostrelcov, v mojej kategórii 500 – 700. To je extrémne veľa.

VIDEO: Zhodnotenie účinkovania Slovenska na HME 2025