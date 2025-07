Slovenskí lukostrelci ladia mušku na Svetové hry. Baránková verí v zisk medaily

BRATISLAVA. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pripisuje svoj triumf v 2. kole Európskej Grand Prix v holandskom Arnheme mentálnemu nastaveniu. V disciplíne kladkový luk si vo finále poradil s Faerčanom Joannesom Poulsenom 148:144. Na podujatí si tak urobil chuť pred Svetovými hrami v Čcheng-tu, kde bude okrem neho reprezentovať slovenskú lukostreľbu aj dvojnásobná olympionička Denisa Baránková. Bošanský si tak v sezóne pripísal ďalší úspešný výsledok, keďže už vo februári získal titul halového vicemajstra Európy.

„Išlo tam o to mentálne nastavenie, na čom sme pracoval s mojim trénerom. Išli sme len to, čo sme trénoval a hovorili sme si pred pretekmi. Kvalifikácia bola veterná a ja som bol neohrabaný, no eliminácia už bola podľa predstáv,“ povedal Bošanský.

slovenský lukostrelec Jozef Bošanský (Autor: TASR)

Eliminácie prebiehali alternatívnym systémom, namiesto 90-sekundového intervalu na vystrelenie troch šípov sa pretekári striedali po jednom výstrele s 20-sekundovým oknom. „Nevýhoda alternatívneho strieľania je pri vetre, nemôžem počkať. Pri 90-sekundovom intervale si môžem počkať na bezvetrie,“ priblížil Bošanský, ktorého čaká rovnaký systém aj na nadchádzajúcich Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu. „Bol by som tam spokojný s najlepšou osmičkou, ideálna by bola najlepšia štvorka a úplne super medaila,“ povedal Bošanský.

V Holandsku súťažil s Líviou Orihelovou aj v mixe, ktorý bude novou olympijskou disciplínou na hrách v Los Angeles. Dvojica sa kvalifikovala do štvrťfinále, kde nestačila na Talianov v pomere 144:150. Pre štyridsaťdeväťročného Slováka to predstavuje zaradenie disciplíny do programu OH ďalšiu motiváciu. „Počítali sme, že to bude, hovorili sa o tom už pred dvoma rokmi na európskych hrách v Poľsku. Potešilo to celú komunitu,“ povedal Bošanský, ktorý je v dôsledku tejto zmeny od marca členom Športového centra polície.

alovenskí lukostreleci Jozef Bošanský (vpravo) a Denisa Baránková (vľavo) (Autor: TASR)

Okrem Bošanského púta smerom k Svetovým hrám pozornosť aj Baránková. V Číne štartuje v disciplíne terénny olympijský luk, kde súťažiace neabsolvujú súťaž na strelnici, ale strieľajú na niekoľko terčov na vyznačenej trase. „Uvidíme, aké budú podmienky. Nemalo by tam byť veľa kopcov. Na príprave v Holandsku som bola prvá a verím, že to v Číne vyjde na medailu,“ povedala Baránková.