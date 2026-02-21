Slovenskej lukostrelkyni tesne unikla pódiová priečka. Mám zmiešané pocity, vraví

Adela Tollarovičová počas ME 2026.
Adela Tollarovičová počas ME 2026. (Autor: Facebook/Slovenský lukostrelecký zväz)
TASR|21. feb 2026 o 11:48
ShareTweet0

Pätnásťročná Tollarovičová na podujatí štartovala v pozícii obhajkyne bronzu a nasadenej dvojky.

Slovenská lukostrelkyňa Adela Tollarovičová obsadila na halových ME v bulharskom Plovdive štvrté miesto v olympijskom luku do 21 rokov. V súboji o bronz podľahla Dánke Sarah Enggaard Isenovej 2:6 na setové body (29:27, 29:30, 27:29, 28:29).

Pätnásťročná Tollarovičová na podujatí štartovala v pozícii obhajkyne bronzu a nasadenej dvojky. V zápase o medailu bola favoritkou, napokon však s 25. nasadenou Isenovou prehrala.

„Zo samotného 'individuálu' aj zo súboja o bronz mám zmiešané pocity. Na jednej strane som rada, že som znova postúpila do bojov o medaily a obhájila som postavenie medzi najlepšou štvoricou, na druhej strane ma mrzia niektoré dnešné výstrely, ktoré ma stáli lepší výsledok,“ povedala Tollarovičová pre oficiálnu stránku Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ).

Spoločne s krajanom Oliverom Sotákom sa v Plovdive tešila aspoň z bronzovej medaily v novej súťaži dvojčlenných miešaných družstiev.

„Celkovo som s mojím účinkovaním v Plovdive veľmi spokojná. V mixe sme s Oliverom Sotákom skončili na treťom mieste, v individuálnej súťaži som štvrtá, v dievčenských tímoch sme s Rebekou Jakubekovou a Ninou Klasovou obsadili piate miesto,“ dodala Tollarovičová.

Ostatné športy

    Adela Tollarovičová počas ME 2026.
    Adela Tollarovičová počas ME 2026.
    Slovenskej lukostrelkyni tesne unikla pódiová priečka. Mám zmiešané pocity, vraví
    dnes 11:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenskej lukostrelkyni tesne unikla pódiová priečka. Mám zmiešané pocity, vraví