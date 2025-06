Šéf IIHF prezradil, kedy rozhodnú o účasti Ruska na MS 2027. Zamestnáva ich aj problém s NHL

Tardif sa stretol so skupinou ľudí, ktorí organizovali tohtoročné MS v Herningu a Štokholme.

Oznámil to prezident riadiaceho orgánu svetového hokeja Luc Tardif. Pripomenul, že organizácia svetového šampionátu je výhradne v réžii IIHF.

„Majstrovstvá sveta IIHF sú naša akcia. Vo februári tohto roka sme sa dohodli, že Rusko a Bielorusko nebude môcť hrať v roku 2026. V rovnaký mesiac sa stretneme aj v budúcom februári, aby sme to znovu prediskutovali s ohľadom na rok 2027.

„Zabralo nám dva roky, kým sme sa dohodli na účasti hráčov NHL na olympijských hrách. Všetka tvrdá práca stála za to a vyriešili sme to, čo je skvelé pre tento šport a pre fanúšikov. Usporiadať však Svetový pohár vo februári v Európe, tri mesiace pred MS, predstavuje pre nás veľký problém.

Február je kľúčovým obdobím na predaj vstupeniek na svetový šampionát. Toto by znamenalo pre fanúšikov alternatívu, čo by predstavovalo zároveň významnú konkurenciu. Máme svojho marketingového partnera pre MS, s ktorým máme platnú zmluvu do roku 2034.

Nemôžeme sa zapojiť do turnaja, ktorý priamo konkuruje MS. Navrhli sme teda dve alternatívy. Turnaj môže byť vo februári v Severnej Amerike, ak by bol na európskom kontinente, tak v septembri. NHL sa ani jeden z týchto návrhov nepozdával a musíme nájsť spoločnú reč,“ dodal Tardif.