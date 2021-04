Manažér obral svoj klub o trofej. Vo finále bol najlepším hráčom súpera

Ako hráč pred časom s volejbalom končil. V rodnom Svidníku sa stal manažérom klubu. Následne sa rozhodol pre hráčsky návrat. Pred touto sezónou posilnil Prešov, s ktorým sa v minulosti tešil z majstrovského titulu. Manažérom Svidníka však zostal naďalej. A práve tieto dva tímy na seba narazili vo finále Slovenského pohára. ĽUBOŠ MACKO sa tak ocitol v nezvyčajnej pozícii. Prešov vyhral po veľkej dráme 3:2 na sety, takže spokojnejší bol ako hráč. „Som šťastný, aj trocha smutný,“ priznal pre Sportnet bývalý reprezentačný blokár, ktorý sa vo finále postaral ešte o jeden paradox. Bol vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu.

Tohtoročné finále Slovenského pohára malo mimoriadne dramatický nádych. Ako ho hodnotíte? Bol to veľmi ťažký zápas. Vyhrali sme prvé dva sety, ale potom nastal zlom. Chalani zo Svidníka sa chytili a podali extrémne dobrý výkon. V tajbrejku sme si siahli na dno síl a pri poslednej lopte to bolo aj o šťastí. Ako vnímate cenu pre najlepšieho hráča zápasu? Som vďačný za to, že som sa mohol vrátiť. Dostal som šancu a odmenil som sa za ňu. Vnímam to ako výsledok kolektívnej práce. Vďaka patrí všetkým spoluhráčom, ktorí makali celú sezónu. Je príjemné byť najlepším hráčom v jej závere, ale celý tento úspech patrí tímu.

Ste netradičnou postavou. Hráte za Prešov, ale zároveň ste manažérom Svidníka. Prevažuje u vás radosť či sklamanie? Som šťastný, že sme vyhrali, ale na druhej strane aj trochu smutný, že to Svidníku opäť nevyšlo. Myslím si, že predvádzal výborný volejbal. Fanúšikovia vo Svidníku sú teraz síce sklamaní, ale tento tím hral fakt dobre a nastavil latku vysoko. Ako manažér som sa snažil o to, aby družstvo bolo mladé, húževnaté a dravé. Ukázalo to aj v pohárovom finále. V klube sa odviedla dobrá práca a ak to sledovali fanúšikovia, dúfam, že to ocenia tiež. Verím, že Svidník i Prešov budú mať vďaka vzájomnej spolupráci do budúcna kvalitnú mládež a budú môcť dlhodobo bojovať o trofeje.

Dajú sa skĺbiť povinnosti v tímoch, ktoré navzájom súperia? Sme len na začiatku, aspoň tak to vnímam. Chcel by som sa pokúsiť o zmenu, pretože šport dostáva veľkú ranu, je bitý z každej strany. Preto to musí byť o spolupráci. Ak nebudeme ťahať za jeden povraz, máme veľký problém.

Vlani si v pohárovom finále zahral Macko (vpravo) v drese Svidníka. (Zdroj: TASR)