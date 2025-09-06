    Bošanský s Orihelovou sa nedostali do vyraďovacej časti. Na MS skončili v štvrtej desiatke

    Jozef Bošanský.
    Jozef Bošanský. (Autor: SOŠV/ Peter Pašuth)
    TASR|6. sep 2025 o 12:13
    Na nadchádzajúcej olympiáde v Los Angeles bude mať práve kladkový luk premiéru.

    KWANG-DŽU. Slovenskí lukostrelci obsadili na majstrovstvách sveta v kórejskom Kwang-džu 36. miesto v súťaži miešaných tímov kladkového luku.

    Dvojica Lívia Orihelová, Jozef Bošanský nazbierala v kvalifikácii 1366 bodov a nedostala sa do vyraďovacej časti medzi 24 najlepších.

    Na nadchádzajúcej olympiáde v Los Angeles bude mať kladkový luk premiéru, no práve výlučne v mixe.

    V individuálnej súťaži si v kole pre nasadzovanie víťaz Európskych hier z roku 2023 Bošanský pripísal 698 bodov a patrilo mu 51. miesto.

    Orihelová získala 668 a zaznamenala 88. pozíciu. Vyraďovaciu časť mali muži na programe od nedele, ženy od pondelka.

