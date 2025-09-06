Bošanský s Orihelovou sa nedostali do vyraďovacej časti. Na MS skončili v štvrtej desiatke

KWANG-DŽU. Slovenskí lukostrelci obsadili na majstrovstvách sveta v kórejskom Kwang-džu 36. miesto v súťaži miešaných tímov kladkového luku.
Dvojica Lívia Orihelová, Jozef Bošanský nazbierala v kvalifikácii 1366 bodov a nedostala sa do vyraďovacej časti medzi 24 najlepších.
Na nadchádzajúcej olympiáde v Los Angeles bude mať kladkový luk premiéru, no práve výlučne v mixe.
V individuálnej súťaži si v kole pre nasadzovanie víťaz Európskych hier z roku 2023 Bošanský pripísal 698 bodov a patrilo mu 51. miesto.
Orihelová získala 668 a zaznamenala 88. pozíciu. Vyraďovaciu časť mali muži na programe od nedele, ženy od pondelka.