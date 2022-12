Messi priznal koniec. Finále MS bude posledné pre argentínsku legendu

Argentínčan hrá už na svojom piatom svetovom šampionáte. Prekonal tak Diega Maradona a Javiera Mascherana v počte štartov. V semifinále proti Chorvátsku dal gól a na ďalší prihrával spoluhráčovi Álvarezovi.

Proti Chorvátsku strelil svoj 11. gól na svetovom šampionáte v kariére, čím sa osamostatnil na čele najlepších argentínskych strelcov na MS.

"Všetko je to dobré a pekné, ale dôležité je, aby to bol tímový úspech, to je na tom najkrajšie. Sme už iba krok od cieľa a dáme do toho všetko, aby to tentoraz vyšlo," dodal Messi.

Messimu stále chýba v zbierke práve titul z majstrovstiev sveta. V nedeľu bude mať zrejme poslednú šancu v kariére.

Najbližšie k nemu bol v roku 2014, keď bola jeho Argentína vo finále, kde však po predĺžení prehrala s Nemeckom.

MS vo futbale 2022