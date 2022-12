Messi s Álvarezom zničili Chorvátov. Argentína v Katare zabojuje o titul

/zdroj: AP, AFP/

Lionel Messi, kapitán Argentíny: "Prežívam veľa emócií. Je nádherné vidieť našich fanúšikov, našu argentínsku futbalovú rodinu, ktorá je tu s nami počas celého turnaja. Ideme do finále a to je to, čo sme chceli. Po prehre v prvom zápase na turnaji sme si boli istí, že tento tím sa posunie vpred."

Julián Álvarez, útočník Argentíny: "Som veľmi šťastný. Zaslúžili sme si to, hrali sme výborne. Veľmi sa tešíme na finále."

Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Vytvorili sme si šance, ale dnes nám chýbal skutočný útočník. Gratulujem Argentíne k víťazstvu. Chlapcom nemôžem nič vyčítať. Musíme dvihnúť hlavy, ideme do boja o tretie miesto. Počas turnaja sme do toho dali vždy všetko. Dnes je to zaslúžená prehra."