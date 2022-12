Génius Messi býva na internáte. Za jeho čarom sú chameleónske schémy

BRATISLAVA. Ten záber bol emotívny, predklonil sa a zaťal päste. V júni mal tridsaťpäť, čo znamená, že už môže hrať za starých pánov. Často pôsobí, že sa na ihrisku fláka a nechce sa mu behať.

On tak kamufluje. Neplytvá zbytočne energiou. Jeho spoluhráči urobia čiernu robotu a on im to vráti. Lebo vie, čo nikto iný.

Už sa zdalo, že má svoje najlepšie roky za sebou, ale Lionel Messi na majstrovstvách sveta v Katare predvádza najvyšší level.

Prevyšuje hráčov v najlepších rokoch. Iba Francúz Kylian Mbappé s ním drží krok.