Zaujali Kňažko a Nemec. Na ramenách niesli to, čo Chára v najlepších rokoch (anketa)

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti skončili na majstrovstvách sveta v Lotyšsku a vo Fínsku na 9. mieste. Pod vedením trénera Craiga Ramsayho sa z piatich účastí na šampionáte prebojovali medzi najlepšiu osmičku dvakrát – v rokoch 2021 a 2022. Kanadský kormidelník nominoval osem nováčikov, ktorí namixovali tím so skúsenými harcovníkmi do vyváženej konzistencie, ale tentoraz to na prienik do štvrťfinále nestačilo. Informácie o MS v hokeji 2023 (prehľad) Slovensko získalo v skupine B 11 bodov. Vyhralo nad Lotyšskom, Slovinskom a Nórskom, jeden bod za prehru v predĺžení si odnieslo v zápase s Kanadou a Kazachstanom.

Vystúpenie slovenských hráčov na šampionáte zhodnotili bývalí reprezentanti.

Hráči odpovedali na nasledujúce otázky: 1. Ako by ste zhodnotili výkony a výsledky slovenského tímu na MS?

2. Kde malo mužstvo najväčšie rezervy a naopak, čo boli najväčšie plusy?

3. Kto vás na turnaji z hráčov pozitívne prekvapil a od koho ste čakali viac?

Richard Lintner počas spoločného stretnutia zlatých chlapcov z Göteborgu 2002. (Autor: TASR)

Richard Lintner (majster sveta 2002, bronzový medailista z MS 2003, kapitán na MS 2010) 1. Bodovali sme v piatich zápasoch zo siedmich. V každom zápase sme boli v hre až do posledných minút. Z tohto pohľadu to nebolo zlé. Prístup tímu bol výborný. Niekedy sa zdalo, že až prehnane seriózny. Chýbala mi trocha radosť z hry a pozitívna emócia aspoň po vyhratých zápasoch.

2. Tím už niekoľko rokov hra agresívny aktívny hokej, čo je pre fanúšika atraktívne. Tak to bolo aj teraz. Zdalo sa však, že naša rýchlosť v porovnaní so súpermi nebola až tak dominantná, ako by sme potrebovali. Naopak silná stránka tímu bola disciplína a prístup. Súperi oveľa častejšie “vypínali” počas zápasov a viac si ho užívali. 3. Nikto ma nesklamal. Výborní boli Hrivík, Pánik, Regenda, Nemec aj Kňažko. Obaja brankári boli takisto super.

Juraj Mikúš. (Autor: TASR)

Juraj Mikúš (aktívny hráč HC Nové Zámky, strieborný medailista z MS 2012) 1. Niektoré zápasy boli výborné, niektoré slabé. Celkový cieľ sa nepodaril splniť, aj napriek tomu, že sme mali veľa ospravedlneniek. Zhodnotil by som to tak, že sme klasicky čakali, či nám iné mužstvá pomôžu. Je to škoda, pretože prvé tri zápasy boli výborné. Nad Kanadou mohli hráči po výbornom výkone vyhrať. Potom to šlo dole. 2. V prvých troch zápasoch mali hráči výborný pohyb. Z toho plusu bol však neskôr mínus. Tvrdili to aj samotní tréneri tímov, proti ktorým Slováci hrali. Neviem, či to bolo únavou. Mali sme mladý tím, z čoho pramenila slabšia taktická a herná vyzretosť. Hráči šli do situácií, kde prepadali.

3. Prekvapili ma brankári. Nikto im pred šampionátom neveril a obaja chytali výborne. Toto je cesta, aby dostali priestor hráči zo slovenskej extraligy. Viem, že je ťažké vybrať pätnásť hokejistov z domácej súťaže. Toto však bola výborná možnosť, aj keď to vyzeralo ako z núdze cnosť. Všetci chalani sa snažili, aj keď tam bol konflikt Mareka Hrivíka a Libora Hudáčka. Libor sa mi v prvých stretnutiach nesmierne páčil. Bohužiaľ, nebodoval. Mám pocit, že ho zabrzdil faul, ktorý spravil v zápase s Kanadou. Bola na ňom ťarcha. Máme dvoch mladých obrancov s potenciálom na NHL. Nemec má devätnásť a Kňažko dvadsať rokov. Zarazilo ma, že ich nechali vykúpať a strávili na ľade veľa minút. Naložili na ich ramená toľko, čo sa nedá uniesť. To mohli uniesť Chára alebo Višňovský v najlepších rokoch. Ako im minulý rok pomohli, tak teraz ich brzdia v tom, že majú veľký ice time. Myslím, že je to na nich veľa a mali by ísť na to postupnejšie. Príliš skoro na nich naložili zodpovednosť. Andrej Sekera. (Autor: TASR) Andrej Sekera (strieborný medailista z MS 2012, 18 sezón odohral v zámorí) 1. Chalani sa snažili. Škoda jedného zápasu, ale taký je niekedy šport. Potom odohrali skvelé stretnutie, ale postup už nemali vo svojich rukách. Švajčiari nám nepomohli a hráči idú domov. 2. Najväčšie rezervy malo mužstvo v stabilných výkonoch. Hrali dvadsať minút, potom dvadsať minút nehrali a nakoniec znova zabrali. To vnímam ako veľkú slabinu, že nehrali solídnych šesťdesiat minút. Medzi dobré stránky by som vyzdvihol bojovnosť, tímový duch, dravosť a korčuľovanie. 3. Je to tímová hra a nie je to o jednom hráčovi. Jeden hráč nikdy nič sám nespraví. Vyhrávajú i prehrávajú spolu. Je to o tom, že päťka musí zabrať ako celok. Pokiaľ nepodajú rovnaké výkony, je to vidno na ľade. Dobré výkony podali Kňažko, Nemec a brankári. Myslím, že brankári boli na šampionáte správne a právom, keď súdim podľa výsledkov a výkonov. S nimi bol na šampionáte najmenší problém.