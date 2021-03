Barcelona zázračný zvrat nepredviedla, Liverpool potvrdil prvú výhru

BRATISLAVA. Futbalisti Paríža St. Germain postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021. V stredajšej domácej odvete osemfinále remizovali s FC Barcelona 1:1, z prvého duelu na Camp Nou si však priniesli jednoznačný náskok 4:1.

Na konci úvodnej desaťminútovky Navas prvýkrát zakročil po pokuse Dembeleho, o osem minút neskôr už mal s pokusom rovnakého hráča väčšie problémy. Parížania sa dopredu tlačiť nemuseli, no súperovi úplne prenechali aktivitu. Čistý štít však držali aj po strele Desta do brvna v 23. minúte.

Vzápätí Messi v sklze na päťke nedočiahol na prihrávku Dembeleho a keďže tlak Barcelony gól nepriniesol, po polhodine udrelo na druhej strane - Lenglet fauloval v šestnástke Icardiho a po konzultácii s VAR nariadil arbiter penaltu, z ktorej otvoril skóre Mbappe. Na opačnej strane zahodil ďalšiu príležitosť Dembele, no v 37. minúte už bolo vyrovnané, keď trafil parádne z diaľky do pravého horného rohu Messi.

Argentínčan mohol otočiť skóre v nadstavení prvého polčasu po penaltovom zákroku Kurzawu na Griezmanna, no jeho delovku z bieleho bodu vyrazil Navas na brvno. Aj v druhej časti mali Katalánci loptu častejšie na kopačkách, do šancí sa však už nedostávali tak ľahko. Až v 60. minúte sa ocitol na päťke s loptou Messi, no v poslednom momente mu zabránil v zakončení Marquinhos.





Kapitán PSG pohotovo upratal loptu pred Messim aj o osem minút neskôr a Navas potom podčiarkol svoj výborný výkon zákrokom proti hlavičke Busquetsa.

Barcelona sa v závere snažila dosiahnuť aspoň tesný triumf, Griezmann však v 85. minúte vystrelil z hranice šestnástky nad. Domáci mohli napokon aj vyhrať, ale Mbappe svoj brejk v 90. minúte nevyužil.