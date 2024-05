Hudáček: Ak by som vyzeral ako Slafkovský, zahodím každého do tretieho radu

Bol kľúčový aj lepší výkon v obrane? Jasné, sadli sme si k tomu a povedali sme si svoje. Bolo tam aj zopár zlých situácií, keď sme mohli hrať jednoduchšie, alebo sme chceli vymýšľať v pásme. To si so silnejším súperom nemôžeme dovoliť.

Boli ste spokojnejší aj s presilovkou? Bude to zápas od zápasu lepšie. Nemali sme čas to ani trénovať, prišli sme neskoro. Analyzovali sme to a dnes to bolo dobré.

Libor Hudáček premieňa trestné strieľanie proti Kazachstanu na MS v hokeji 2024. (Autor: Palo Gašpar / Sportnet.sk )

Po prvom zápase ste sa zhodli, že to bolo až príliš emotívne. Bol tentoraz na striedačke väčší pokoj? Určite, aj to sme vyriešili na mítingu. Na druhej strane to však chápem, je to v podstate domáci šampionát, každý chcel a keď sme premotivovaní, nejde to a sme nervózni. Treba sa upokojiť, hrať svoj hokej a ono to pôjde.

Dnes bola aj atmosféra búrlivejšia. Jasné, to tak býva, keď sa vyhráva. Do jednej šarvátky okolo Juraja Slafkovského sa zapojil aj Šutov. Prekvapil vás tým? Bol nervózny, dostal veľa gólov a už nevedel, čo robiť. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kazachstan na MS v hokeji 2024

Juraj však ukázal, že sa o seba dokáže postarať. Ak by som vyzeral ako on, tak zahodím každého do tretieho radu. (smiech) Čo treba zlepšiť do zápasu s Američanmi? Musíme byť kompaktnejší, nevymýšľať a nepodceniť situáciu, hrať strojovo v každom jednom striedaní. Lebo zajtra bude každá chyba gól a nemôžeme si to dovoliť.