Výkon Slovákov nebol bez chýb. Hráči čakali, že to príde samo, vraví Valábik

A druhým pozitívom je, že to bol tímový výkon a dnes bolo nastavenie hráčov správne. Iste, boli aj chyby. Nik neodohrá celý zápas geniálne, ale tímový výkon by som vyzdvihol,“ hodnotil zápas pre TV JOJ bývalý reprezentant Michal Hudec.

„Najväčším pozitívom je, že sme inkasovali len dva góly, pretože v príprave to bolo vidno, že dáme góly, ale rovnako ich dostávame.

Brankárovi strieľali pod ruky

Kazachovia nastúpili v nedeľu na druhý zápas v priebehu dvoch dní. „Mali by sme to využiť a dostať ich pod tlak. Potrebujeme to hrať jednoducho. Niekedy je strela lepšia voľba ako prihrávka,“ hovoril pre TV JOJ Branko Radivojevič.

Slovenský tím v prvej tretine tromi gólmi získal vedenie a kontroloval priebeh.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kazachstan na MS v hokeji 2024