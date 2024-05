Kelemen: Sme agresívni a tréner nás trochu brzdí. Pospíšil mal z fanúšikov zimomriavky

OSTRAVA. Ďalšie zaváhanie by už bolo dôvodom - ak nie na paniku, tak minimálne na vážne znepokojenie.

"Vedeli sme, že potrebujeme lepší štart, ako sme mali v prvom zápase. Obrátili sme to na svoju stranu. Bolo to pre nás dôležité stretnutie, potrebovali sme body. Sme radi, že ich máme," okomentoval duel Marek Hrivík.

Dôležitosť dobrého štartu zdôraznil aj Miloš Kelemen: "Mali sme dobrý vstup do prvej tretiny. Ukázali sme, že to chceme a takto musíme hrať po celý turnaj. Išli nám nohy, dostávali sme sa do šancí a dali sme góly."

Slabšou pasážou Slovenska bola prvá polovica druhej tretiny až kým Libor Hudáček nepremenil trestné strieľanie po faule na Miloša Kelemena. Na rozdiel od duelu s Nemeckom však Slováci nepodľahli psychickému tlaku.