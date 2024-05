Ramsay: So Slafkovským som hovoril. Kritikou rozhodcov strácame čas aj energiu

Juraj Slafkovský v prvom aj druhom zápase viackrát diskutoval s rozhodcami, kritizoval ich prácu. Hovorili ste s ním o tom, že to nie je správne?

Je to spojené aj s jazykovou bariérou. Možno som si neuvedomil, čo všetko v tých chvíľach zaznelo, za akých okolností sa to stalo. Diskutovali sme o tom, ale nie som jediný, kto o tom s ním hovorí. Naozaj platí, že nie je dobré sťažovať sa na rozhodcov. Nerobíme to.

Ak arbiter posúdi zákrok, tak sa rozhodol a vy to nezmeníte. Strácate čas aj energiu. Oni to nerobia účelovo proti nám. Robia svoju prácu najlepšie, ako vedia. Sú to kvalitní ľudia, robia kvalitnú prácu a my máme k nim absolútny rešpekt.