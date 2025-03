Je to divoké. Slovenku čaká zrejme najdobrodružnejšia časť Koruny Zeme

BRATISLAVA. Ročná produkcia zlatej rudy v tejto bani presiahne 53 ton. Pri aktuálnych cenách na burze je to vyše 4,6 miliardy eur. Baníci tu však nedolojú len zlatú rudu, ale aj meď (680-tis. ton) a striebro (cca 190 ton). Vo východnej časti Indonézie nájdete najväčšiu baňu na zlato Gransberg. Je to poklad aj prekliatie. Tak ako ľudí zachvátila zlatá horúčka, o to je táto oblasť aj nebezpečnejšia. Boli tu občianske boje.

Horu na roky zavreli Baňa leží na okraji mesta Timika City a presne tu vystúpila z lietadla slovenská ultrabežkyňa a influencerka Lenka Poláčķová s manželom Janom.

V rámci projektu Strecha Zeme ich čaká zrejme najdobrodružnejšia a najmenej predvídateľná výprava. Ich cieľ je Punchak Jaya, známy aj ako Carstenszova pyramída. Je to najvyšší bod Oceánie. Má výšku 4884 metrov. Punchak Jaya je v rovnakej oblasti. „Timika je známa najmä tým, že leží vedľa bane Grasberg. Každý, kto si spočíta 1 + 1, ľahko zistí, kde je hlavný problém tohto výstupu,“ vraví.

Hora je cieľom skôr dobrodruhov a ľudí, ktorí sa pokúšajú skompletizovať Korunu Zeme ako práve Poláčkovci. Ak by mali tento projekt pred rokom, alebo dvomi, mali by smolu. Mohli by síce zdolať šesť vrcholov na zozname, no ten najnižší by bol pre nich nedosiahnuteľný. Indonézia totiž päť rokov pre nepokoje povolenie na výstup neumožnila. Oblasť pre turistov i horolezcov uzavrela. Až vlani na jeseň oznámila, že horolezci na Punchak znovu môžu. Aj preto Poláčkovci vedeli, že teraz je šanca na Korunu Zeme reálna.

Smrť na podchladenie Od znovuotvorenia výstupov tu však zahynuli 4 ľudia, z toho dve horolezkyne len pre približne týždňom. Aj to poukazuje na to, že hoci je to najnižší z vrcholov Koruny Zeme, nemusí byť výstup jednoduchý. O život prišli dve Indonézanky, ktoré boli súčasťou väčšej skupiny. Zahynuli na podchladenie. Čo môže znieť bizarne, keďže Indonézia sa nachádza v tropickom pásme. Počasie na Punchaku však býva extrémne premenlivé a na vrchole sa teploty pohybujú bežne aj pod bodom mrazu. Aj v Indonézii sneží, hoci až pod hranicou 5000 metrov.



Čakali na vrtuľník Preto aj tu treba dbať na aklimatizáciu na nadmorskú výšku, aj na nízke teploty. Pri výstupe horolezci môžu pocítiť rozdiel v teplote aj vyše 30 stupňov Celzia. Často je istou formou aklimatizácie aj výstup do základného tábora. Cesta je však vraj uzavretá a tak manželia čakajú na presun vrtuľníkom. „Je to divoké. Takmer neprerozprávateľné. Trek cez džungľu je v súčasnosti z bezpečnostných rizík zakázaný, takže čakáme na vrtuľník do BC. Ešte pred niekoľkými hodinami sme čakali na povolenie a všetko je už zase inak. Teda možno.