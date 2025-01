Poláčková je o krok bližšie ku Korune Zeme. Stáli na vrchole, na ktorý Čech vybehol za tri a pol hodiny

Čo však Aconcaguu posúva do tej najvyššej ligy, je nadmorská výška. Je to prakticky sedemtisícovka. Do tejto hranice jej chýba 38 metrov. Vzduch v tejto výške je extrémne riedky.

Aconcagua nie je pre horolezcov až taká zaujímavá. Nie je to vrch, ktorý by pre nich bol výzvou. Každý rok sa na ňu vystúpia stovky ľudí.

Bol to jeho tretí pokus v priebehu niekoľkých dní. Prvé dva neboli také úspešné. Priznal, že v takej nadmorskej výške telo trpelo a pľúca mu šlo roztrhnúť od námahy. Postupne sa však dokázal na nadmorskú výšku lepšie adaptovať.

„Poslednú polhodinu výstupu mám hlboko vrytú do pamäti. Nikdy na to nezabudnem. Čo mi vtedy trvalo 30 minút, mi pár dní predtým zabralo 80. Bolelo to. Potácal som sa, padal a snažil sa posúvať tak rýchlo, ako to šlo. V závere som sa plazil po štyroch. Svaly mi zlyhávali. Ale zvládol som to. Na vrchole som potom 20 minút ležal polomŕtvy,“ spomínal Zhoř pre portál desnivel.com.

Manželia majú za sebou už výstupy na Everest, Kilimandžáro, Mt. Vinson a Aconcaguu.

Najbližšie by mali v marci podniknúť cestu do neznáma.

Čaká ich totiž výstup na najvyšší vrch Austrálie a Oceánie - Puncak Jaya (4884 m).