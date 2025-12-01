Majstrovstvá sveta so ziskom 17 medailí. Slovenskí športovci na šampionáte žiarili

V Saudskej Arábii sa od 27. novembra do 1. decembra konali majstrovstvá sveta v kulturistike a fitnes challenge juniorov, seniorov a masters.
V meste Khobar Slováci získali šesť titulov majstra sveta, striebornú medailu mali v šiestich prípadoch a päť razy sa radovali z bronzového cenného kovu.
Najzaujímavejší výsledok je 1. miesto Vladimira Komorovského v disciplíne Junior Games Classic Bodybuilding v kategórii 15 až 23 rokov.
V Pohári národov Slovensku patrila druhá priečka v sekcii juniorov. Zaslúžil sa o to aj Samuel Škombár v disciplíne Junior Men Classic Bodybuilding v kategórii 15 až 23 rokov, keď skončil na druhej pozícii.
Róbert Kaňuk bol tretí v súťaži s názvom Master Men Classic Physique v kategórii 40 až 44 rokov. Ľubomír Lukáč získal zlato v Master Men’s Classic Physique (45 až 49 rokov).
V disciplíne Couple Mix získali prvé miesto Elena Masaryková a Tomáš Petrík. Druhé miesto takisto patrili rodákom spod Tatier Andrey Janečkovej a Vladimírovi Takáčovi.
Ďalej, Elena Masaryková a Andrea Janečková skončili na druhej priečke v disciplíne Women Couple. V zmiešanej tímovej súťaži patrilo Slovensku tretie miesto a tým pádom bronzová medaila.