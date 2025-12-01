Majstrovstvá sveta so ziskom 17 medailí. Slovenskí športovci na šampionáte žiarili

Ilustračná fotografia. (Autor: Lea Heilová)
SITA|1. dec 2025 o 16:59
Najzaujímavejší výsledok je 1. miesto Vladimira Komorovského.

V Saudskej Arábii sa od 27. novembra do 1. decembra konali majstrovstvá sveta v kulturistike a fitnes challenge juniorov, seniorov a masters.

V meste Khobar Slováci získali šesť titulov majstra sveta, striebornú medailu mali v šiestich prípadoch a päť razy sa radovali z bronzového cenného kovu.

Najzaujímavejší výsledok je 1. miesto Vladimira Komorovského v disciplíne Junior Games Classic Bodybuilding v kategórii 15 až 23 rokov.

V Pohári národov Slovensku patrila druhá priečka v sekcii juniorov. Zaslúžil sa o to aj Samuel Škombár v disciplíne Junior Men Classic Bodybuilding v kategórii 15 až 23 rokov, keď skončil na druhej pozícii.

Róbert Kaňuk bol tretí v súťaži s názvom Master Men Classic Physique v kategórii 40 až 44 rokov. Ľubomír Lukáč získal zlato v Master Men’s Classic Physique (45 až 49 rokov).

V disciplíne Couple Mix získali prvé miesto Elena Masaryková a Tomáš Petrík. Druhé miesto takisto patrili rodákom spod Tatier Andrey Janečkovej a Vladimírovi Takáčovi.

Ďalej, Elena Masaryková a Andrea Janečková skončili na druhej priečke v disciplíne Women Couple. V zmiešanej tímovej súťaži patrilo Slovensku tretie miesto a tým pádom bronzová medaila.

Ostatné športy

