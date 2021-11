Najväčší slovenský talent podporujú v inakosti. Agent opisuje jeho cenu

"Okrem futbalovej kvality prináša na ihrisko aj emócie. Chladným ľuďom zo severu Holandska sa to ohromne páči. Ak je potrebné sa niektorého spoluhráča zastať, beží tam. Ak je nejaká mela, je v prvom rade," vraví jeho agent RICHARD ČECH.

Je najmladší Slovák, ktorý debutoval v reprezentácii. To isté platí aj o jeho premiére na letných majstrovstvách Európy.

Vidím ho ako trúfalého, mierne za hranicou drzého a odvážneho mladého muža. Vždy s vlastným názorom na všetko, ktorý sa bije s tým, čo sa mu v živote postaví do cesty. Nielen vo futbale, ale aj v osobnom živote sa mu zatiaľ darí z ťažkých situácií vykľučkovať. Je extrémne cieľavedomý a náročný nielen na seba, ale aj na ľudí okolo seba. Pre svoj úspech je schopný veľa obetovať, niekedy až za hranicou dobrého. Rád o všetkom rozhoduje, svoje veci chce mať absolútne pod kontrolou. Neznáša nudu a je spokojný, ak sa vždy okolo niečo neho deje. Čo sa mi na ňom páči, je jeho dobré srdce a pobožnosť.

Zavolal mi môj kolega Peťo Kovaľ, ktorý bol na zápase slovenskej reprezentácie do 15 rokov aj so svojim známym, ktorý bol v tom čase skautom Manchester United. Poslal mi krátke videá zo zápasu, keď bol Tomáš pri lopte. Už vtedy som tam videl to, čo v nedávno proti Malte slovenskí fanúšikovia. Na druhý deň sme sedeli v Smižanoch s jeho otcom Sergejom.

Tomáš pôsobí ako výnimočný talent, čo však dnes už nestačí. Nakoľko je aj tréningový dríč?

Dá sa mu vyčítať veľa vecí, ale v čom je podľa mňa najlepší, je prístup k tréningu. Futbal berie ako tvrdú prácu, po príchode do tréningového centra sa nezastaví. Nezáleží, aký je deň, či je pred alebo po zápase, pri každom cvičení sa snaží vydať zo seba maximum. A pri talente, ktorý má, je práve toto výnimočné, lebo talentovaným hráčom sa veľmi do tréningu nechce. Veľmi veľa futbalu dáva, ale na druhej strane od futbalu aj veľa očakáva. Aby som vám trochu priblížil jeho typické myslenie: V sedemnástich už mal hrať v základnej zostave za áčko Groningenu a na ME sa mal slovenský tím skladať okolo neho.