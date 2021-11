Maličký silák láme rekordy. Prečo je na Slovensku ojedinelý zjav?

Je najmladší Slovák, ktorý debutoval v reprezentácii. To isté platí aj o jeho premiére na letných majstrovstvách Európy. Patrí medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. A je vzácny typ, lebo je ľavák. Aj v FC Groningen, ktorý je továrňou na talenty európskeho formátu, si od rodáka zo Spišskej Novej Vsi veľa sľubujú. V holandskej lige debutoval v sedemnástich. Dnes má devätnásť a už si obliekol v klube aj kapitánsku pásku. Aj to je unikát. Futbalistov Slovenska čakajú koncom týždňa posledné dva zápasy kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v Katare 2022. Najprv 11. novembra privítajú v Trnave Slovinsko a 14. novembra ukončia súťaž na Malte. TOMÁŠ SUSLOV môže dostať viac priestoru.

Máte povesť sebavedomého chlapca s neslovenskou povahou. Ako na to reagujú ľudia vo vašom okolí? Tí, čo ma poznajú, vedia aký som. Neriešim iných, čo si robia o mne mienku z internetu. Je prirodzené, že ma nemôže mať každý rád.

Pred vašim prvým štartom v reprezentácii ste vyhlásili, že nikdy nemáte trému. Platí to stále? Prečo by so mal mať? Nikdy nemám pred zápasom strach ani trému. Od piatich rokoch robím to, čo viem. Skôr si verím a mám sebavedomie. Viem, že kvalitu mám, aj ju ukazujem. Tvrdíte, že ste silný mentálne. Vyplýva to z vašej povahy? Vždy to tak bolo, vždy som veril v svoje schopnosti. Aj preto som vzhľadom na svoj vek dosiahol veľké veci. Chcem však dosiahnuť oveľa viac. Mentalita mi pomáha. Takže mentalného kouča nepotrebujete? Spolupracoval som trochu s jedným. Hlavu mám však nastavenú dobre. Keď som prišiel do prvého tímu Groningenu, tak som bol možno niekedy viac agresívny. Zlepšil som to. Momentálne psychológa nepotrebujem.

V devätnástich rokoch ste si navliekli kapitánsku pásku, čo je v takom mladom veku nevšedné. Ako sa vám to podarilo? Som síce najmladší, ale v kabíne mám určite slovo. Iste som si to zaslúžil aj za svoje výkony, som líder mužstva. Máte slovo v kabíne. Môžete byť konkrétnejší? Ja som väčšinou ten hráč, ktorý hecuje, burcuje a motivuje v kabíne. Som taký už odmalička. Mladíci väčšinou ticho sedia v kúte. Ako vaše sebavedomé prejavy vnímajú starší spoluhráči?

Úplne v pohode. Je jedno, či mám devätnásť alebo tridsať. Mám takú povahu. Robím to pre svoj tím, takže to všetci vnímajú pozitívne. Nesnažia sa vás staršia usmerniť. Nepovedali vám trebárs, že ste príliš sebavedomý? Na Slovensku to ľudia berú tak, že ak je niekto sebavedomý, tak je zároveň aj arogantný. V zahraničí ako trebárs v Holandsku je bežná vec, že majú chlapci sebavedomie. Viem, čo si môžem dovoliť. Aj keď som kapitán, tak rešpektujem spoluhráčov. Je to vzájomné. A to je najdôležitejšie. Nie som arogantný, s každým sa snažím dobre vychádzať. Všetci hráme pre jeden tím. Rozumieme si a sme dobrá partia. Nie je medzi nami nenávisť.

Najmladší hráči v reprezentácii nosia trebárs veľké debny. Platí podobný zvyk aj v Groningene? Nemám s tým vôbec problém. Som mladý a beriem to ako samozrejmosť, aj keď som kapitán. Nemám problém s niečím pomôcť. Platí to všade, je to normálne vec. Tak by to malo byť. Na drese nosíte číslo sedem rovnako ako slávny a tiež nesmierne sebavedomý Cristiano Ronaldo. Súvisí to? Čo ja viem? Ani nie. Sedmička sa mi páčila už dlhší čas, je to moje najobľúbenejšie číslo. Nosil som ju aj v mládežníckych tímoch. Striedal som je ešte s desiatkou. Narodený som siedmeho júna. Sedmička je pre futbalistov veľmi obľúbená. Nosia ju väčšinou klubové esá. Nebola o ňu bitka, kto ju získa? Bola. Len som všetkým jasne objasnil, že bude moja (smiech). Presadil som si ju. Chceli ju asi štyria. Z nich som v klube asi služobne najstarší. Každý ustúpil.

Ronaldo má globálnu značku CR7. Čo tak značka TS7? Momentálne nad takým niečím ešte nepremýšľam. Sústreďujem sa čisto iba na futbal. Možno v budúcnosti, uvidíme. Nedostávate ponuky na natáčanie reklám? Mal som ponuky, ale nie je to teraz pre mňa teraz priorita. Nechcem teraz s nikým spolupracovať, okrem futbalovej značky kopačiek. Nechcem zo seba robiť ani influencera. Momentálne ma takéto veci nezaujímajú. Trebárs Ronaldom či Hamšík však na reklame slušne zarobia. Neláka vás to? Ešte som na to mladý. Chcem oveľa viacej dosiahnuť v prvom rade vo futbale. Momentálne to nemám v pláne.

Nakoľko ste už v Groningene populárny? Iste ma ľudia viacej poznajú tu v Groningene ako na Slovensku. V Holandsku viac futbalom žijú. Bežne sa mi stane, že ma pristavia na ulici. Je to súčasť mojej práce, som za to rád. Kým je to v normálnych hraniciach, tak mi to vôbec neprekáža. Odfotíme sa, rozdám podpisy. Chápem, že trebárs Marek Hamšík musel v Neapole zažívať extrém. Je tam legenda. Musel to mať náročné. Máte prehľad, že ako sa predávajú dresy s vašim menom? Nie. Podpisujem však veľa dresov s mojim menom. Aj čo sa týka charity. Vlani o takomto čase ste naskakovali v Groningene iba sporadicky a ako náhradník.

Nakoľko sa vám odvtedy zmenil život? Hrávam pravidelne, som líder tímu. Zmena nastala k dobrému. Škoda, že sa nám v tejto sezóne ako tímu nedarí podľa predstáv. V tabuľke nestojíme tak, ako by sme chceli. Dúfam, že to čoskoro zlomíme. Pred rokom ste mali plán, aby ste hrávali stabilne, čo sa vám darí. Aké sú vaše ďalšie ciele? Nehľadím príliš dopredu, sústreďujem sa na najbližšie veci, čo ma čakajú. Snažím sa pracovať každý deň. Prioritou je, aby sa darilo klubu. Má síce nejaké plány v hlave, ale to sa nechám pre seba. V súvislosti sa vaši meno sa spája prestup trebárs do slávneho Ajaxu Amsterdam. Neprerástol ste ešte Groningen? Záujem klubov, to je vo futbale normálna vec. Momentálne sa tým nezaoberám. Na to sú iní ľudia, aby to riešili. Som hráč Groningenu a snažím sa odviesť všetko pre klub. Takéto veci budem možno riešiť až v prestupovom období. Stále bývate v holandskej rodine. Nezvažovali ste sa už osamostatniť? Už som nad tým premýšľal, ale momentálne som takto spokojný. Môžem sa sústrediť iba na futbal. V dome bývam ešte s jedným Fínom. Uvidíme. Mám tam svoj súkromie, svoj priestor na hornom poschodí. V reprezentácii naskakujete do hry iba občas a to ako náhradník. Veríte si na väčšiu minutáž? Určite si verím na väčšiu minutáž a netajím to. Inak by som tam ani nešiel. Som rád, že som v národnom tíme, je to najcennejší dres. Tréner má svoju predstavu o zostave a on rozhoduje. Ste univerzálnym hráčom. Hrávate na krídle, pod hrotom, špilmachra, ale aj stiahnutého stredopoliara. Skúste to upresniť. V Groningene hrávame na dvoch defenzívnych stredopoliarov, z tejto dvojice som ja ten ofenzívnejší. Taká osmička. Odišiel nám jeden hráč a tréner si ma zavolal. Vravel, že som veľmi silný v súbojoch a mám výbornú prihrávku. Tak ma tam dal. Momentálne to ide dobre. Tréneri sú so mnou spokojný. Mám aj ofenzívneho úlohy. Nehovorím, že zostanem na tejto pozícii. Chcem hrať vyššie. Ak ma však mužstvo potrebuje, tak nemám problém zahrať na akejkoľvek pozícii. Nedávno sa nám zranil jeden hráč a tak som proti Ajaxu Amsterdam nastúpil dokonca na pozícii šestky. Dobrý hráč vie hrať na viacerých pozíciách. Je to výhoda pre moju kariéru.

Kde sa cítite najlepšie? To záleží od systému. Keď sa hrá ofenzívny, tak sa najlepšie cítim na krídle. Ak je defenzívny, tak isto pod hrotom na pozícii číslo desať. Teraz som však osmička. Ešte sa vykryštalizuje, že kde sa hodím najlepšie. Keď vám robia v klube fyzické testy, v čom vynikáte? V sile. Môžete byť konkrétnejší?