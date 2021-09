Má 15 víťazstiev a zo šampionátu chce medailu. Na ME nemusí uspieť len Sagan

BRATISLAVA. Za posledných približne desať rokov zažila slovenská cyklistika veľký rozmach. Pred piatimi rokmi jazdilo v profesionálnom pelotóne dokonca až šesť slovenských cyklistov a Peter Sagan jazdil v dúhovom drese majstra sveta. To bolo maximum.

Cyklistika nebola prvým športom, ktorému sa venoval. Najskôr to bol hokej. Nastupoval v obrane.

„Mal som dobrú postavu, rýchlo som korčuľoval, ale nevedel som dostatočne dobre pracovať s hokejkou. Skôr mi to išlo v obrane, ale možno by som sa uchytil aj ako brankár. Keď sa nám raz zranili obaja brankári, chytal som ja a mal som stopercentnú úspešnosť,“ vravel pre Sportnet Svrček.

Sobota 11.septembra: preteky s hromadným štartom – muži do 23 rokov (9.00), ženy elite (14.15)

Piatok 10. septembra: preteky s hromadným štartom - juniori (9.00), juniorky (13.50), ženy do 23 rokov (16.30).

Štvrtok 9. septembra : časovka žien do 23 rokov (9.15), časovka žien elite (10.45), časovka mužov do 23 rokov (14.15), časovka mužov elite (16.00)

Ak by pri hokeji ostal, možno by aj on bol súčasťou silnej generácie mladých hokejistov, ktorí nedávno prekvapili na turnaji Hlinka Gretzky Cup.

Ale jeden z jeho kamarátov začal bicyklovať. Raz zavolal na bicykel aj Svrčeka. Ten si to skúsil a cyklistika vyhrala. „Začalo ma to baviť a bol som lepší ako v hokeji,“ vysvetľuje.

Cyklistike sa venoval v Akadémii Petra Sagana, hoci jeho motívom, aby začal bicyklovať, nebol trojnásobný majster sveta. V žilinskej akadémii sa stále zlepšoval. Na majstrovstvách Európy skončil v najlepšej dvadsiatke a darilo sa mu aj na pretekoch v zahraničí. Všimli si ho v talianskom tíme Franco Ballerini.

K juniorom sa chovajú ako k profesionálom

Keď mu zazvonil telefón s ponukou ísť jazdiť do Talianska, Svrček neváhal.

„Pýtal som sa neskôr športového riaditeľa, ako ma zaregistrovali. Vravel, že sledovali výsledky majstrovstiev Európy, kde som mal dobrý výsledok ako prvoročák a potom sledovali moje ďalšie výsledky, preto sa mi ozvali. Videli vo mne potenciál,“ opisuje.