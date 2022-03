Putin ju skryl vo Švajčiarsku. Kto je údajná milenka ruského prezidenta?

BRATISLAVA. „Keď vystupovala, bolo to akoby sa vznášala. Ako vtáci, ktorí lietajú vysoko. Priam sa zdá, že to musí byť nebezpečné. Lenže pre ňu to nebolo nič,“ hovorí trénerka Irina Vinerová-Usmanovová.

Alina Kabajevová patrí medzi jej najslávnejšie zverenkyne. Bola svetovou hviezdou modernej gymnastiky. Vyhrala všetky trofeje. Spolu má viac ako 40 zlatých medailí. Majsterkou sveta bola deväťkrát. Olympijské zlato však získala len raz.

Hovorilo sa o nej, že je najohybnejšia žena v Rusku. Po závratnej športovej kariére sa dala na politiku, a potom sa postupne z verejného života vytratila.