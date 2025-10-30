Austrália je v slzách. Zomrel len 17-ročný hráč kriketu, trafila ho loptička

MELBOURNE. K tragédii počas zápasu v krikete prišlo v Austrálii. Mladý hráč zomrel po zásahu loptičkou. Jeho miestny klub vo štvrtok uviedol, že sú v komunite „absolútne zdrvení“.
Sedemnásťročný Ben Austin údajne odpaľoval loptičku pomocou automatického nadhadzovacieho stroja s prilbou na hlave pred zápasom Twenty20 v Melbourne v utorok, lopta ho zasiahla do oblasti hlavy a krku. V kritickom stave ho previezli do nemocnice, ale v stredu zomrel.
„Sme absolútne zdrvení Benovou smrťou a dopady jeho smrti pocítia všetci v našej kriketovej komunite,“ uviedol vo vyhlásení kriketový klub Ferntree Gully.
Austin bol začínajúci nadhadzovač a pálkar, jeho klub ho považoval za „hviezdneho hráča kriketu, skvelého lídra a úžasného mladého muža“.
Úmrtia v krikete sú stále zriedkavé. Predtým hlásili úmrtie v roku 2014 tiež v Austrálii, keď Phillip Hughes zomrel počas domáceho zápasu Sheffield Shield. Tiež ho zasiahla loptička do krku.
Jeho smrť vtedy ohromila Austráliu a svetovú kriketovú komunitu, vyvolala vlnu smútku a priniesla prísnejšie protokoly týkajúce sa otrasu mozgu a zavedenie lepšieho bezpečnostného vybavenia pre hráčov. Informovala agentúra AFP.