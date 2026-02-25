Na MS v Prahe sa predstavia takmer všetci olympijskí medailisti. Chýba len prekvapivý víťaz

Na majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní v Prahe koncom marca sa predstavia všetci olympijskí medailisti z Milána s výnimkou prekvapivého víťaza súťaže mužov Michaila Šajdorova.
Dvadsaťjedenročný reprezentant Kazachstanu chýba v štartovných listinách, ktoré v stredu zverejnila Medzinárodná korčuliarska únia (ISU).
V O2 aréne sa predstaví hviezdny Američan Ilia Malinin, ktorý bude usilovať o tretí titul za sebou. Pokúsi napraviť zlyhanie z Milána, kde po nepodarenej voľnej jazde obsadil až ôsme miesto.
Už o štvrté svetové zlato zabojuje Japonka Kaori Sakamotová, ktorá môže vrátiť prehru z olympijských hier Američanke Alyse Liuovej, za ktorou skončila druhá.
"Som veľmi rád, že sa v podstate celá svetová špička rozhodla prísť po olympijských hrách tiež na majstrovstvá sveta. Podľa mňa to dokazuje, že Praha a Česká republika sú lákavé nielen pre fanúšikov, ale aj pre samotných športovcov, "uviedol predseda organizačného výboru Eugen Milčinský v tlačovej správe.
V štartovných listinách figuruje 36 mužov a 35 žien, 24 športových dvojíc a 31 tanečných párov. Kým na olympiáde reprezentovali české krasokorčuľovanie iba dva tanečné páry, na svetovom šampionáte sa domáci zástupcovia objavia v každej kategórii.
V súťaži žien bude štartovať Barbora Vránková, medzi mužmi bronzový medailista z januárových majstrovstiev Európy v Sheffielde Georgiu Reshtenko.
V športových dvojiciach nastúpia Anna Valesi a Martin Bidař a v tancoch na ľade olympionici Natália a Filip Taschlerovi a Katarína a Daniel Mrázkovi. Svetový šampionát sa uskutoční od 24. do 29. marca.