Ovplyvnil aj rast Nepelu. Zomrel legendárny krasokorčuliar Divín

"Sám neviem, či sa môžem považovať za legendárneho športovca. Vyrastal som v oblasti bratislavských športových stredísk, to mi dalo veľa. Je to pre mňa veľká česť, že sa do tejto dvorany dostávam aj ja. Počas života som mal aj dosť šťastia.

Veci sa mi darili, sám som sa nesnažil vyčnievať z radu. Po odbornej stránke ma viedol otec, ktorý ma držal pri korčuľovaní. Ja som mal totiž rád tenis," povedal Divín, keď od Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov titul Športová legenda na slávnostnom galavačere Športovec rok 2015.