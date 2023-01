Filcová na ME tesne nepostúpila do voľných jázd, šťastie mala Češka

ESPOO. Slovenská reprezentantka v krasokorčuľovaní Alexandra Michaela Filcová nepostúpila do voľných jázd na ME vo fínskom Espoo. Vo štvrtkovom krátkom programe skončila na 25. mieste a nedostala sa do postupovej 24-ky.

Osemnásťročná pretekárka dostala za svoje vystúpenie 43,94 bodu, za poslednou postupujúcou Češkou Nikolou Rychtaříkovou zaostala o 1,70 bodu.