Krátky program v Bratislave ovládla Talianka. Šelmeková figuruje medzi najlepšími

Vanesa Šelmeková.
Vanesa Šelmeková. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2025 o 17:36
V jazde Slovenke nevyšla len kombinácia trojitého lutza s dvojitým tulupom.

BRATISLAVA. Slovenskej krasokorčuliarke Vanese Šelmekovej patrilo po krátkom programe na Memoriáli Ondreja Nepelu deviate miesto.

V prvý deň podujatia v Bratislave, ktoré je súčasťou ISU Challenger Series, dosiahla známku 56,34 bodu.

Krátky program sa nepodaril úradujúcej majsterke Európy Niine Petrokinovej z Estónska, ktorá skončila až 16. so ziskom 49,10 b.

Líderkou súťaže sólistiek je Talianka Lara Naki Gutmannová so 67,25 b.

Memoriál Ondreja Nepelu

Ženy - krátky program:

1. Lara Naki Gutmannová 67,25 bodu, 2. Anna Pezzettová (obe Tal.) 66,78, 3. Sara-Maude Dupuisová (Kan.) 64,16, 4. Starr Andrewsová (USA) 60,67, 5. Sarina Joosová (Tal.) 59,85, 6. Lorine Schildová (Fr.) 59,01,... 9. Vanesa Šelmeková (SR) 56,34

Krasokorčuľovanie

    dnes 17:36
