Šelmeková si vo voľnej jazde pohoršila, no zmestila sa do TOP 10. Užila som si to, hovorí

Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková.
Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková. (Autor: TASR)
TASR|27. sep 2025 o 14:41
Kompletné pódium obsadili krasokorčuliarky Talianska.

Memoriál Ondreja Nepelu

1.

Lara Naki Gutmannová

Taliansko

202,51 b

2.

Anna Pezzettová

Taliansko

192,97 b

3.

Sarina Joosová

Taliansko

180,36 b

10.

Vanesa Šelmeková

Slovensko

155,16 b

BRATISLAVA. Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková obsadila konečné 10. miesto na domácom Memoriáli Ondreja Nepelu.

V sobotnom programe sólistiek predviedla 11. najlepšiu voľnú jazdu a oproti umiestneniu po krátkom programe si pohoršila o jednu pozíciu. Od rozhodcov dostala celkovú známku 155,16 bodu.

Osemnásťročná Šelmeková vo svojej voľnej jazde nedorotovala niekoľko skokov a kombinácií.

„Nebola to úplne najlepšia jazda, ale snažila som sa ju čo najviac si užiť a previesť emócie na divákov, čo si myslím, že sa mi podarilo.

Na domácom ľade som si to užila viacej, aj keď to bol síce tlak, ale určite nie väčší, ako v Pekingu,“ konštatovala po súťaži.

Víťazkou sa stala Talianka Lara Naki Gutmannová, ktorá bola na čele aj po krátkom programe a ako jediná sólistka prekonala dvestobodovú hranicu (202,51 b.).

Za ňou sa umiestnili jej krajanky Anna Pezzettová a Sarina Joosová. Úradujúca majsterka Európy Niina Petrokinová z Estónska sa z piatkového 16. miesta vyšvihla na konečnú ôsmu priečku.

Krasokorčuľovanie

    dnes 14:41
