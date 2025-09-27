Šelmeková si vo voľnej jazde pohoršila, no zmestila sa do TOP 10. Užila som si to, hovorí

Memoriál Ondreja Nepelu
1.
Lara Naki Gutmannová
Taliansko
202,51 b
2.
Anna Pezzettová
Taliansko
192,97 b
3.
Sarina Joosová
Taliansko
180,36 b
10.
Vanesa Šelmeková
Slovensko
155,16 b
BRATISLAVA. Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková obsadila konečné 10. miesto na domácom Memoriáli Ondreja Nepelu.
V sobotnom programe sólistiek predviedla 11. najlepšiu voľnú jazdu a oproti umiestneniu po krátkom programe si pohoršila o jednu pozíciu. Od rozhodcov dostala celkovú známku 155,16 bodu.
Osemnásťročná Šelmeková vo svojej voľnej jazde nedorotovala niekoľko skokov a kombinácií.
„Nebola to úplne najlepšia jazda, ale snažila som sa ju čo najviac si užiť a previesť emócie na divákov, čo si myslím, že sa mi podarilo.
Na domácom ľade som si to užila viacej, aj keď to bol síce tlak, ale určite nie väčší, ako v Pekingu,“ konštatovala po súťaži.
Víťazkou sa stala Talianka Lara Naki Gutmannová, ktorá bola na čele aj po krátkom programe a ako jediná sólistka prekonala dvestobodovú hranicu (202,51 b.).
Za ňou sa umiestnili jej krajanky Anna Pezzettová a Sarina Joosová. Úradujúca majsterka Európy Niina Petrokinová z Estónska sa z piatkového 16. miesta vyšvihla na konečnú ôsmu priečku.