Slovenská šampiónka vyhrala preteky v Poľsku. Bola však sklamaná, vyšli jej slzy

Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková vyhrala medzinárodné preteky Edge Cup v Katoviciach. Po pretekoch sa však neubránila slzám.
Chýbal jej necelý bod, aby splnila minimálne technické skóre na majstrovstvá sveta.
Chýbali stotiny
V aktuálnej sezóne môžu štartovať na majstrovstvách sveta v kategórii žien pretekárky, ktoré v krátkom programe a voľnej jazde dosiahli v súčte minimálne 88 bodov za techniku. Do úvahy sa berú medzinárodné preteky z aktuálneho a predchádzajúceho ročníka.
Šelmeková získala zatiaľ najvyššie technické skóre v minulej sezóne na pretekoch Tirnavia Ice Cup. V krátkom programe dostala za techniku 30,82 bodu, vo voľnej jazde 56,35 bodu, čo je v súčte 87,17 bodu.
Trojnásobná majsterka Slovenska išla na Edge Cup do Katovíc s jasným cieľom splniť chýbajúci limit.
V krátkom programe bola k tomu veľmi blízko, jej technická známka bola 31,12 bodu. Skočila kombináciu trojitého flipa s dvojitým tulupom, trojitý lutz a dvojitý axel, krokovku a piruety až na záverečnú mala na najvyšší level tri.
„Krátky program mi vyšiel ešte lepšie ako na majstrovstvách Európy. Ak by lutz nebol nedorotovaný, asi by som splnila ten limit. Ale urobila som všetko, čo bolo v mojich silách,“ vravela pre Sportnet Šelmeková.
Stále verila, že by mohla získať za techniku 31,65 bodu, čo by znamenalo splnený limit.
„V krátkom programe som si bola istá, že to splním. Keď som videla, že chýbalo približne pol boda, bola som veľmi sklamaná. Ale povedala som si, že to musím na druhý deň dobojovať,“ vravela slovenská pretekárka, ktorá sa už dvakrát zúčastnila na majstrovstvách sveta. V roku 2024 v Montreale bola tridsiata a vlani v Bostone obsadila 26. miesto.
Zranenie ju obmedzovalo
Voľnú jazdu začala Šelmeková v Katoviciach vo veľkom štýle. Skočila trojitý flip, kombináciu trojitého lutza s dvojitým tulupom a dvojitým rittbergerom a sekvenciu trojitého rittbergera s dvojitým axlom. Vyšla jej aj kombinácia trojitého flipa s dvojitým tulupom.
„Začiatok voľnej jazdy hodnotím veľmi dobre, ale potom už som začala cítiť tú nohu. Už som nedokázala ísť úplne na sto percent,“ vysvetľovala Šelmeková, ktorú už rok trápi chronické zranenie v oblasti bedra.
V druhej časti jazdy sa tak vyskytli menšie chyby, trojitý rittberger nebol dorotovaný, z trojitého salchowa spadla a následne skočila iba jednoduchý axel namiesto dvojitého.
Ak by aspoň jeden z týchto skokov bol bezchybný, pravdepodobne by splnila limit na majstrovstvá sveta.
„Počas jazdy sa snažím nad tým nerozmýšľať, ale predviesť to, čo mám natrénované,“ poznamenala.
V Kiss & Cry s napätím čakala na známky. Keď sa objavili, v prvej chvíli nevedela, na čom je.
Vo voľnej jazde dostala 107,09 bodu, za techniku 56,24 bodu. Na splnenie limitu by potrebovala 56,88 bodu.
„Tréner vedel, presne koľko potrebujem, tak som sa naňho pozrela a vravel, že nie… Tak mi trochu vyšli aj slzy,“ prezradila.
Posledná šanca v Berlíne
Slovenka získala celkovo 163,92 bodu, v krátkom programe bola druhá, zajazdila najlepšiu voľnú jazdu a vyhrala celé preteky.
Na druhom mieste skončila Britka Nina Poveyová so skóre 156,74 bodu, tretia bola Litovčanka Jogaile Aglinskyteová, ktorá získala 155,48 bodu.
„Som rada, že sa mi podarilo vyhrať medzinárodné preteky. Ale asi viac prevláda to sklamanie, že mi tie body ušli o pár stotiniek,“ skonštatovala Šelmeková.
19-ročná krasokorčuliarka bude mať poslednú možnosť na splnenie limitu na pretekoch v Berlíne tretí februárový týždeň.
„Dovtedy by som chcela ísť na fyzioterapiu do Prahy, kde sa mi tiež starajú o tú nohu. Tam by som chcela byť pár dní, dať si dokopy nohu a potom nastúpiť na tréningový proces ako doteraz,“ zhrnula svoje plány slovenská krasokorčuliarka.