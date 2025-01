Slovenke poradil majster Európy. Dosiahla, čo sa naposledy podarilo pred šiestimi rokmi

TALLINN. Prednedávnom oslávila 18 rokov. Narodeniny však neoslavovala, prioritu mala príprava na majstrovstvá Európy. Vanesa Šelmeková síce v Tallinne nebola stopercentne spokojná so svojím výkonom, no mala dôvod na radosť: kvalifikovala sa do voľných jázd. Slovensko malo zastúpenie vo finále žien naposledy pred šiestimi rokmi, vtedy skončila Nicole Rajičová v Minsku na deviatom mieste. Šelmeková sa prvý raz prebojovala do voľných jázd na veľkom podujatí, dosiaľ sa jej to nepodarilo dvakrát na majstrovstvách sveta juniorov a vlani na majstrovstvách Európy.

Slovenka je po krátkych programoch na 22. mieste. Priebežnou líderkou je víťazka z roku 2023 Anastasia Gubanovová, ktorá získala 68,99 bodu. Iba o päť stotín menej dostala domáca Niina Petrokinová, ktorá je druhá so ziskom 68,94 bodu. V tesnom závese nasleduje Švajčiarka Kimmy Repondová, s bodovým ziskom 68,68. Mať stres je normálne V tejto sezóne spolupracuje rodáčka zo Žiliny s majstrom Európy z roku 2011 Florentom Amodiom. Francúzsky tréner a choreograf jej pripravil obe jazdy. Aj tesne pred európskym šampionátom bola za ním vo Vaujany, aby dolaďovali najmä krátky program.

„Keď som bola malá, bol mojím vzorom. Lepšieho choreografa by som si ani nevedela predstaviť,“ vyhlásila Šelmeková. Amodio ju povzbudil aj priamo pred krátkym programom. „Stretli sme sa krátko v hale a potom mi písal, že súťažím iba proti sebe, mám bojovať. Zdôraznil, že mať stres je normálne a treba to iba prekonať,“ priblížila slová európskeho šampióna slovenská pretekárka.

Je to v hlave Vo svojom krátkom programe na pieseň Is It Love od speváčky Loreen skočila kombináciu trojitého lutza s dvojitým tulupom, ale výjazd z prvého skoku nebol ideálny. Následne bez problémov zvládla trojitý flip a dvojitý axel. Dve piruety mala na najvyšší level štyri, tretiu na level tri. Krokovú pasáž ohodnotili rozhodcovia na level dva. „Nebol to práve môj najlepší krátky program. Som vôbec prekvapená, že to stačilo do voľnej jazdy, ale zároveň sa veľmi teším. Dúfam, že vo voľnej jazde ukážem všetko, čo mám natrénované,“ vravela Šelmeková v mixzóne.

Šelmeková získala v krátkom programe 48,94 bodu. Jej tohtoročné sezónne maximum z medzinárodných pretekov Medzinárodnej korčuliarskej únie je 50,42 bodu, osobné maximum má takmer o tri body vyššie, 53,34 bodu. Na majstrovstvách štyroch krajín v decembri dostala dokonca 56,93 bodu. „Je to najmä v hlave. Už ráno som nemala veľmi dobrý tréning. Natrénované to mám, skákať to viem už dlhé roky, takže asi to bude v hlave. Treba si s tým popracovať,“ vyhlásila Šelmeková.