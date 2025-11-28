Olympijský výbor povolil, v Miláne sa predstavia aj ruskí a bieloruskí krasokorčuliari

Na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo a sa predstavia aj ruskí krasokorčuliari Adelija Petrosianová s Petrom Gumennikom a Bieloruska Viktorija Safonovová.
Na základe rozhodnutia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) budú môcť štartovať so štatútom neutrálnych športovcov.
Všetci traja sa písomne zaviazali, že budú rešpektovať olympijskú chartu a aktívne nepodporujú inváziu Ruska na územie Ukrajiny.
Trénerkou Petrosianovej je Eteri Tutberidzeová, ktorú bývalý prezident MOV Thomas Bach kritizoval za zaobchádzanie s mladými krasokorčuliarmi na čele s Kamilou Valijevovou, pripomenula agentúra DPA.