Olympijský výbor povolil, v Miláne sa predstavia aj ruskí a bieloruskí krasokorčuliari

Budú štartovať so štatútom neutrálnych športovcov.

Na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo a sa predstavia aj ruskí krasokorčuliari Adelija Petrosianová s Petrom Gumennikom a Bieloruska Viktorija Safonovová.

Na základe rozhodnutia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) budú môcť štartovať so štatútom neutrálnych športovcov.

Všetci traja sa písomne zaviazali, že budú rešpektovať olympijskú chartu a aktívne nepodporujú inváziu Ruska na územie Ukrajiny.

Trénerkou Petrosianovej je Eteri Tutberidzeová, ktorú bývalý prezident MOV Thomas Bach kritizoval za zaobchádzanie s mladými krasokorčuliarmi na čele s Kamilou Valijevovou, pripomenula agentúra DPA.

