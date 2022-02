Američania proti Rusom. Olympijské krasokorčuľovanie spúšťa konšpiračné reflexy

Na zimných olympijských hrách je to stále jeden z najsledovanejších športov, no ako keby päť kruhov na stenách a mantineloch spúšťalo staré reflexy.

Stratená rovnováha

Prekvapujúce to bolo najmä v tancoch na ľade, kde Rusi nasadili na rytmické tance úradujúcich majstrov sveta Viktoriu Sinicinovú a Nikitu Kacalapova.

Tímová súťaž je aj taktický boj a často aj lobingový súboj medzi jednotlivými trénermi. Ak má jedna krajina viac olympijských miesteniek, môže zvážiť, koho postaví na ľad v tímovej súťaži. Pred voľnými jazdami, do ktorých postúpi päť najlepších krajín, je možné striedať maximálne v dvoch kategóriách.

Sinicinová s Kacalapovom sa od ME 2020 nestretli v priamej konfrontácii so svojimi najväčšími súpermi Francúzmi Gabriellou Papadakisovou a Guillaumom Cizeronom a otvorene hovoria o tých najvyšších ambíciách. Francúzi sa do tímovej súťaže nekvalifikovali, o to viac môže mrzieť ruských tanečníkov, že tentoraz v rytmickom tanci obsadili iba druhé miesto.

Najlepší boli Američania Madison Hubbellová a Zachary Donohue.

Nikita Kacalapov spravil dve viditeľné chyby: na chvíľu stratil balans v takzvaných tvízloch, potom sa potkol aj počas krokovej pasáže.