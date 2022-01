Odolnosť voči bolesti je nevyhnutnosť. Svojrázna trénerka má ďalšiu šampiónku

TALLINN. Boli ako tri školáčky, ktoré sa išli vyblázniť na klzisko.

Kamila vymyslela spoločnú tanečnú choreografiu na hudbu z ampliónov, Alexandra sa hanbila a radšej sa vzdialila a Anna sa najprv otáľala, no potom do toho išla. Po asi troch sekundách všetky tri vyprskli do smiechu.

Toto všetko sa však neodohrávalo na verejnom korčuľovaní v mestskom parku, ale na ľadovej ploche haly Tondiraba po slávnostnom vyhlásení víťazov kategórie žien na ME v krasokorčuľovaní.

Pätnásťročná Kamila Valijevová naplnila papierové predpoklady a na svojom prvom európskom šampionáte získala zlato. Má technicky tak nabitý program, že jej neuškodil ani pád z trojitého axla.