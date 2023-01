Krátky program dvojíc vedú Taliani, spolufavoriti až na piatom mieste

Do štvrtkových voľných jázd pôjdu s náskokom 3,37 bodu pred nemeckým párom Annika Hockeová, Robert Kunkel. Už s výraznejšou stratou bola po krátkom programe tretia ďalšia dvojica reprezentujúca Nemecko Alisa Jefimovová, Ruben Blommaert (62,77).

ESPOO. Talianska športová dvojica Sara Contiová, Niccolo Macii predviedla na krasokorčuliarskych ME vo fínskom Espoo najlepší výkon v stredajšom krátkom programe, za ktorý získala od rozhodcov známku 70,45 bodu.

So 59,48 bodmi pôjdu do voľných jázd až z piatej pozície. Na vlaňajších ME v estónskom Tallinne obsadili medailové stupne ruskí krasokorčuliari, ktorí v Espoo nemôžu pre inváziu na Ukrajinu súťažiť.

Slovensko v úvodnej súťaži šampionátu, v ktorej sa predstavilo trinásť párov, nemalo zastúpenie.