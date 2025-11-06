Najlepší Slovák absolvuje debut v prestížnom seriáli. Vráti sa do obľúbeného Japonska

BRATISLAVA. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara bude cez víkend súťažiť v Japonsku.
19-ročný pretekár sa v piatok a v sobotu predstaví na NHK Trophy v Osake. Toto podujatie je súčasťou seriálu Grand Prix.
Dáva si pozor na členok
Hagara na juniorských Grand Prix dosahoval výrazné úspechy, v sezóne 2023/2024 sa kvalifikoval aj do finále, kde obsadil tretiu priečku.
Na seniorskom okruhu to bude jeho debut. „Všetko je v poriadku, cítim sa pripravený,“ povedal pred odchodom do Japonska slovenský pretekár.
„Teším sa, že môžem ísť znova do Japonska. Dúfam, že podám čo najlepšie výkony,“ vyhlásil.
Hagara už v Japonsku súťažil, na majstrovstvách sveta 2023 v Saitame obsadil 23. priečku. Bol to prvý svetový šampionát, na ktorom sa prebojoval do voľných jázd.
V aktuálnej sezóne má za sebou zatiaľ dvoje pretekov. Na Memoriáli Ondreja Nepelu skončil na piatom mieste, vo výbornej voľnej jazde skočil aj štvoritý skok ako druhý Slovák v histórii po Jozefovi Sabovčíkovi.
Na challengri v gruzínskom Tbilisi obsadil dvanáste miesto. Zajazdil čistý krátky program aj so štvoritým tulupom, ale na tréningu pred voľnou jazdou si podvrtol členok a vo voľnej jazde viackrát spadol.
„Zranenie sa postupne lepší, ale robíme opatrne, snažíme sa to neprehnať. Myslím si, že sa postupne dostanem do toho naspäť. S tulupom ani s jazdami nemám problémy, ale dávam si pozor, aby som nespadol zase zle na ten členok,“ vravel Hagara po premiére filmu Nepela, v ktorom stvárnil legendárneho krasokorčuliara v náročnejších ľadových scénach ako dablér herca Josefa Trojana.
Pozvali ho aj vlani
Grand Prix je najprestížnejší seriál krasokorčuliarskych pretekov. Každý rok sa koná šesť podujatí, na ktoré sa pretekári pozývajú na základe výsledkov v predchádzajúcej sezóne a svetového rebríčka.
Prvých 12 z majstrovstiev sveta v každej kategórii má garantovanú účasť na dvoch podujatiach.
Pozvánku môžu dostať aj pretekári, ktorí sa umiestnili v top 24 v svetovom rebríčku alebo v rebríčku najvyšších skóre v predchádzajúcej sezóne. Medailisti z juniorského šampionátu môžu byť tiež pozvaní, ak spĺňajú vekové kritériá pre účasť na seniorských pretekoch.
Adam Hagara obsadil v minulej sezóne 14. miesto vo svetovom rebríčku. Rok predtým bol pätnásty. Na predchádzajúcich dvoch majstrovstvách sveta juniorov získal bronzovú medailu.
Pozvánku na NHK Trophy dostal už pred rokom, vtedy však ešte uprednostnil juniorský okruh. Pretekári totiž nemôžu v jednej sezóne súčasne štartovať v juniorskej aj seniorskej Grand Prix. Na ostatné preteky, napríklad na majstrovstvá sveta, sa takéto limity nevzťahujú.
Pretekári dostávajú podľa umiestnení na jednotlivých podujatiach Grand Prix body a šesť najlepších jednotlivcov, respektíve dvojíc v každej kategórii sa predstaví vo finále Grand Prix.
Po šestnástich rokoch
Slovensko malo zastúpenie v kategórii mužov v seriáli Grand Prix naposledy pred 16 rokmi.
Naturalizovaný pretekár Igor Macypura v sezóne 2008/2009 sa predstavil na dvoch podujatiach (medzi účastníkov bol pridaný po odstúpení iných pretekárov). Na Trophée Eric Bompard skončil na desiatom mieste a na Skate America bol deviaty.
O rok neskôr, v sezóne 2009/2010 sa tiež predstavil na Skate America a skončil na dvanástom mieste.
Medzi súpermi Adama Hagaru budú v Osake štvornásobný medailista z majstrovstiev sveta a strieborný na ZOH v Pekingu, domáci Juma Kagijama, úradujúci majster Európy Lukas Britschgi zo Švajčiarska či Kórejčan Junhwan Cha, druhý na MS 2023 a jeden z Hagarových veľkých vzorov.
Krátky program mužov je na programe v piatok ráno o 8.15 slovenského času, Hagara je prvým pretekárom v druhej rozjazdke a nastúpi na ľad o 9.08.
Voľné jazdy mužov sú na programe v sobotu o 8.30.