Tréner Weiss a dvaja asistenti podpísali zmluvy so SFZ. Belaník: Úspora je 46 000 eur

Na snímke zľava asistent hlavného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss mladší a hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší.
Na snímke zľava asistent hlavného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss mladší a hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. júl 2026 o 17:55
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Platí na obdobie do 30. novembra 2027 s klauzulou o predĺžení.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) podpísal zmluvu s reprezentačným trénerom Vladimírom Weissom starším a dvoma asistentami.

Platí do konca novembra 2027 s klauzulou o predĺžení v prípade postupu na ME 2028 a opciou na ďalší kvalifikačný cyklus na MS 2030. Oproti predošlému štábu Taliana Francesca Calzonu ušetril SFZ 46.000 eur mesačne. 

Slovenská reprezentácia otvorila svoju novú kapitolu pod vedením Weiss st. v júni dvoma prípravnými zápasmi s Maltou (2:1) a Čiernou Horou (2:2).

Asistentami boli Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a Vladimír Weiss ml. Zväz nekonkretizoval, ktorí asistenti podpísali zmluvu spolu s hlavným trénerom.

„Hlavný tréner Weiss má kompletne doriešené všetky podmienky a podpísanú zmluvu,“ potvrdil viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník pre web futbalsfz.sk.

„Bez upresnenia mien môžem povedať, že s dvoma asistentami už sú rovnako uzavreté kontrakty, s jedným sme v záverečnej fáze rokovaní, keďže vyskočili pripomienky k obsahu jedného článku zmluvy,“ dodal viceprezident zväzu.

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