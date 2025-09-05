Prevratná novinka na severe Európy. Tanečný pár po prvý raz utvoria ženy

Prvý čisto ženský tanečný pár.
Prvý čisto ženský tanečný pár. (Autor: REUTERS)
5. sep 2025
"Na jedného muža je, neviem, možno 300 žien, ktoré s ním chcú korčuľovať," povedala fínska krasokorčuliarka Aaltová.

BRATISLAVA. Dve krasokorčuliarky vytvorili vo Fínsku prvý čisto ženský tanečný pár na ľade.

Devätnásťročná domáca nádej Emma Aaltová a o rok staršia Britka Millie Collingová budú môcť súťažiť na národnej úrovni vďaka úprave pravidiel Fínskej krasokorčuliarskej federácie. Informovala o tom agentúra Reuters na svojom webe.

Fínska federácia po ich žiadosti zmenila znenie svojich predpisov a namiesto označení „muž“ a „žena“ sa teraz používa neutrálne „korčuliar A“ a „korčuliar B“. Tento krok umožní Aaltovej a Collingovej štartovať v domácich súťažiach.

„Teraz môžeme súťažiť na domácich podujatiach vo Fínsku. Sme prvý a jediný juniorský pár, ktorý to bude robiť,“ uviedla Collingová.Obe korčuliarky dúfajú, že ich príbeh prispeje k celosvetovej zmene.

Spoznali sa pred dvoma rokmi a rýchlo si vybudovali priateľstvo. Aaltová predtým súťažila s mužskými partnermi, no mala problém nájsť si nového.

„Na jedného muža je, neviem, možno 300 žien, ktoré s ním chcú korčuľovať. A nerozhodujú len vaše korčuliarske schopnosti, ale aj výška, hmotnosť, vzhľad a miesto bydliska,“ posťažovala sa.

Tance na ľade sú podľa Collingovej vhodnejšie pre ženské páry ako zmiešané dvojice, keďže sa zameriavajú skôr na interpretáciu hudby a kroky, nie na náročné skoky a akrobaciu.

„Nie je tam obrovská fyzická výhoda byť mužom,“ povedala.

Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) zatiaľ neplánuje zmenu pravidiel na svetovej úrovni. Členka technickej komisie ISU a bývalá tanečnica Kaitlyn Weaverová uviedla, že sa o téme diskutovalo, no formálny návrh zatiaľ predložený nebol.

„Mám obavy, že svet sa stáva konzervatívnejším. A nedeje sa to len v Spojených štátoch, deje sa to po celom svete,“ dodala.

