Plakala, utešovala ju trénerka. O osude krasokorčuliarskej senzácie rozhodne súd

Práve trénerský štáb okolo Valijevovej sa dostal do pozornosti v dopingovom prípade tínedžerky.

"Som si stopercentne istá, že Kamila je čistá a nevinná. Neviem, kto a ako rozhodne, ale dúfam, že spravodlivosť nejakým spôsobom zvíťazí," povedala pre ruskú televíznu stanicu Prvý kanál 47-ročná Tutberidzeová, ktorá dosahuje so zverenkami výrazné úspechy, no podľa niektorých názorov používa kontroverzné metódy.

Šéf Antidopingovej agentúry USA (USADA) Travis Tygart považuje 45-dňové oneskorenie za absolútne neospravedlniteľné.

"Je to katastrofálne zlyhanie systému, ktoré je také poľutovaniahodné, až sa môže zdať úmyselné. Nehovorím, že to bolo úmyselné, pretože o tom neviem, ale rozhodne sa to nemalo stať," povedal Tygart, podľa ktorého antidopingové laboratória zvyčajne oznamujú výsledky pred veľkými podujatiami.

RUSADA uviedla, že za zdržanie môže pandémia koronavírusu, ktorá spomalila procesy na švédskom pracovisku. "Tejto výhovorke som neuveril ani na sekundu. Keď sa vyskytol nejaký problém, mali to poslať do iného laboratória," dodal Tygart.

