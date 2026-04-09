To najlepšie zo slovenského krasokorčuľovania. Na sobotňajšiu exhibíciu príde aj Sabovčík

Krasokorčuliarska sezóna sa skončila, ale diváci v Bratislave budú mať unikátnu možnosť vidieť na ľade všetkých reprezentantov aj talentovanú mládež.
Slovenský krasokorčuliarsky zväz usporiada v sobotu 11. apríla o 17.00 Galavečer víťazov Slovenského pohára.
Na hlavnej ploche Zimného štadióna Ondreja Nepelu vystúpi sedem reprezentantov a pätnásť víťazov domáceho pohára. Na približne dvojhodinové predstavenie je vstup voľný a po exhibícii čaká na prítomných aj autogramiáda.
Čestným hosťom podujatia bude dvojnásobný majster Európy a bronzový medailista zo ZOH 1984 Jozef Sabovčík.
Chcú prilákať divákov
„Vystúpia takmer všetci naši reprezentanti: Adam Hagara, Lukáš Václavík, Olívia a Alica Lengyelové, Vanesa Šelmeková aj tanečný pár Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris. Víťazi Slovenského pohára si tiež pripravia svoje exhibičné čísla,“ vravel pre Sportnet prezident zväzu Peter Majerník.
Je to druhý ročník tohto podujatia. Pred rokom naň zavítalo približne osemsto až tisíc divákov.
„Boli by sme radi, ak by sme tento rok dokázali prilákať na štadión aspoň 1500 divákov,“ poznamenal Majerník.
Nápad tejto akcie vznikol pred dvoma rokmi na valnom zhromaždení zväzu. „Videl som, že ceny Slovenského pohára boli odovzdávané za zatvorenými dverami, bez prítomnosti samotných víťazov, len predsedom klubov. Preto sme začali pracovať na myšlienke, ako to urobiť trochu dôstojnejšie,“ uviedol šéf zväzu.
Zaujalo to aj pretekárov a ich rodičov, keďže väčšinou na súťažiach mládeže sú prítomní iba rodičia a takto majú mladé talenty možnosť predviesť sa aj pred väčším publikom.
„Aj tí najmenší si pripravili úžasné exhibičné vystúpenia. Tohto roku nám potvrdili účasť všetci víťazi Slovenského pohára a všetci sa na to tešia,“ vravel Majerník.
Ceny bude odovzdávať Sabovčík
Cieľom podujatia je priblížiť tento šport v zábavnej forme aj bežným divákom, ktorí v rámci pohodového sobotného popoludnia uvidia to najlepšie, čo slovenské krasokorčuľovanie v súčasnosti vie ponúknuť.
„Aj z toho dôvodu sme pozvali pána Sabovčíka, ktorý bude odovzdávať ceny a bude aj na autogramiáde. Naše pozvanie prijal s veľkou radosťou a veľmi sa z toho tešíme.
Aj pre víťazov pohára bude veľká pocta, že ocenenie dostanú z rúk takej legendy,“ zdôrazňoval šéf zväzu.
„Mám pocit, že záujem o krasokorčuľovanie rastie. Uvažujeme aj nad tým, že by sme do budúcnosti vytvorili súťaž aj pre hobbykorčuliarov, keďže aj tento segment nám výrazne narastá,“ prezradil Majerník.